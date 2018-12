Fotbalisty už na běžkách nepotkáte. Důvodem je kratší čas na přípravu i její proměna

V zimě to býval běžný jev a pro náhodné kolemjdoucí občas zajímavá atrakce. Skupinka fotbalistů v klubovém oblečení seřazená za sebou v lyžařské stopě nabírala fyzickou kondici na běžkách. Dřívější trend se ale na profesionální úrovni postupem času vytratil a fotbalistů s běžkami na nohou v lesích ubylo. A dá se předpokládat, že se na tom v nejbližší době nebude nic měnit. Praha 17:56 23. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Rada | Zdroj: ČTK

„Já jsem praktikoval běžky dříve, když jsem byl v Plzni nebo v Liberci. Myslím si ale, že když je teď příprava poprvé tak krátká, budeme muset víc pracovat s balónem, i když terény nebudou optimální. Musíme ale nahnat něco do kondice, protože pak už na to nebude prostor,“ vypráví Radiožurnálu o programu zimní přípravy trenér Petr Rada.

Jablonecký kouč má se svým týmem téměř ideální podmínky k zimním sportům. Okolí Jizerských hor je každoročně rájem běžkařů, jarní ligová část ale začíná už zkraje února a na doplňkové sporty tak nezbyde čas ani na severu Čech. Dříve přitom nebylo výjimkou, že fotbalové týmy napříč republikou v přípravě běžky využívaly.

„Naposledy, když jsem byl v Baníku, než jsem šel do Francie, 2009/2010. To jsme měli trenéra Koubka, tak jsme byli nedaleko Ostravy někde v horách, a tam jsme měli jednou za týden běžky. Ale fotbal se vyvíjí a přípravy kdysi a dnes jsou rozdílné. Já jsem za to, že příprava dneska z devadesáti procent, možná i více, je jenom s balónem,“ poukazuje bývalý hráč Ostravy Mario Lička na to, že stejně jako řada jiných věcí, i trendy ve fotbale se zkrátka mění.

Ubývá tak i vtipných fotek, které dříve z lyžařských tratí čas od času vznikaly. Třeba ty, na kterých během soustředění v Bedřichově bojuje s běžkami někdejší útočník Liberce Ghaňan Baffour Gyan.

„My to bereme jako srandu a trenér od toho neočekává, že poběží 20 km na čas. Je to zábavné zpestření soustředění, ale myslím si, že ty doby, kdy se chodilo čtyřikrát týdně na běžky a běhat dvacet, patnáct kilometrů už je asi dávno pryč,“ myslí si bývalý hráč Bohemians nebo Zenitu Petrohrad Radek Šírl. Spíše než početné skupinky fotbalistů v klubovém oblečení tak na horách můžete potkat jednotlivé nadšence.