Místo Zidana Lopetegui. Real Madrid nově povede současný trenér španělské reprezentace

Na začátku trenérské dráhy vedl jednapadesátiletý Lopetegui v roce 2003 Rayo Vallecano, odkud byl po 10 zápasech vyhozen a druholigové Rayo sestoupilo do třetí ligy. V letech 2008-2009 koučoval rezervní tým Realu Madrid - Real Madrid Castilla.

Zinedine Zidane na lavičce Realu Madrid: Celkem 9 trofejí, v průměru každých 97 dní jedna Číst článek

Poté vedl španělské mládežnické reprezentace U19, U20 a U21. S týmem do 19 let získal zlaté medaile na Mistrovství Evropy hráčů do 19 let 2012 v Estonsku.

S týmem U21 byl úspěšný na Mistrovství Evropy hráčů do 21 let v Izraeli, kde Španělé získali zlaté medaile po finálové výhře 4:2 nad Itálií.

V červnu 2014 se stal hlavním koučem portugalského klubu FC Porto. Působil zde do ledna 2016, nepříliš úspěšně, neboť FC Porto pod jeho vedením nezískalo žádnou trofej.

V červenci 2016 se stal hlavním trenérem reprezentačního A-mužstva Španělska, tým převzal po Vicente del Bosquem.

Po mistrovství světa v Rusku, kde Španěly ještě povede, nastoupí na lavičku Realu. Na ní nahradí pětačtyřicetiletého Zidana, který před dvěma týdny nečekaně skončil poté, co s Bílým baletem potřetí za sebou vyhrál Ligu mistrů.

Comunicado oficial: Julen Lopetegui será el entrenador del #RealMadrid tras la celebración del Mundial de Rusia 2018.https://t.co/4bTZwbBTMv pic.twitter.com/DZz5i3ijUn — #CHAMP13NS ⚽️ (@realmadrid) 12 June 2018