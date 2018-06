Zinedine Zidane na lavičce Realu Madrid: Celkem 9 trofejí, v průměru každých 97 dní jedna

31. 5. 2018 Zidane na lavičce Realu končí

Sotva utichly oslavy deváté trofeje Zinedina Zidana a jeho Realu Madrid za dva a půl roku ve funkci hlavního trenéra a na mimořádné tiskové konferenci trenér Bílého baletu oznámil, že ve funkci končí. „Rozhodl jsem se, že v příštím roce nebudu pokračovat. Aby Real Madrid dál vyhrával, je potřeba změna. Vím, že je to pro všechny těžký okamžik, ale myslím, že je to správné rozhodnutí,“ řekl Zidane na tiskové konferenci. Jeho budoucí působení jasné není, stejně jako to, kdo převezme Bílý balet po něm.