ŽIVĚ: Boleslav ve 2. předkole Konferenční ligy vyzve Vilnius. Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos

Fotbalisté Mladé Boleslavi a Baníku Ostrava vstupují do bojů o pohárovou Evropu. Středočeši ve 2. předkole Evropské konferenční ligy od 18 hodin vyzvou litevský TransInvest Vilnius, svěřenci trenéra Pavla Hapala pak nastoupí proti arménskému celku Urartu Jerevan od 19 hodin. Oba duely odvysílá Radiožurnál Sport v přímém přenosu, server iROZHLAS.cz nabídne podrobnou online reportáž. Mladá Boleslav / Ostrava 17:00 25. července 2024

Mladá Boleslav – TransInvest Vilnius

Návratem Mladé Boleslavi do bojů o pohárovou Evropu žije celý středočeský klub, kromě hráčského i trenérského týmu i vedení. „Všichni v klubu se na zápas těšíme. Stojí to hodně organizačních trablů, všichni v klubu dělají maximum, abychom byli připravení po organizační stránce. My za kabinu se připravujeme, abychom předvedli dobrý výkon a s tím je spojený i výsledek. Chceme zvládnout první zápas tak, abychom byli spokojení před odvetou,“ popsal situaci trenér David Holoubek.

Utkání Středočechů s litevským soupeřem odvysílá Radiožurnál Sport v přímém přenosu, server iROZHLAS.cz nabídne utkání v online reportáži.

Ostrava – Urartu

„Nastoupí proti nám technické mužstvo. S fyzickým pojetím naší hry můžou mít problémy. Bude pak záležet, jak se vypořádáme s odvetou, protože tam nás nebude čekat nic jednoduchého. Počasí pro nás bude největší nepřítel,“ popisuje trenér Baníku Pavel Hapal arménského soupeře.

