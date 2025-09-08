ŽIVĚ: Čeští fotbalisté nastoupí proti Saúdské Arábii. Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos

Čeští fotbalisté po vydařeném duelu v kvalifikaci o mistrovství světa v Černé Hoře sehrají přípravné utkání proti Saúdské Arábii. Duel svěřenců trenéra Ivana Haška s nevyzpytatelným soupeřem začíná v Malšovické aréně v Hradci Králové v 19.15. Utkání odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport.

Česká fotbalová reprezentace

Foto: David Taneček | Zdroj: ČTK

České fotbalisty čeká souboj s týmem, který na posledním světovém šampionátu v Kataru dokázal jako jediný porazit pozdější vítěze z Argentiny.

„Ten zápas si vybavuji. Myslím si, že pro ně a pro celou zemi to bylo velké vítězství,“ vzpomíná obránce české reprezentace Martin Vitík. I když Saúdská Arábie skončila v Kataru na podzim 2022 už ve skupině, její úvodní zápas se zapsal do fotbalové historie nejen této blízkovýchodní země.

Saúdskoarabští fotbalisté zažili nejúspěšnější časy na konci minulého století, kdy třikrát vyhráli mistrovství Asie. V posledních letech je ale blízkovýchodní reprezentace znovu na vzestupu.

Tvoří ji totiž primárně hráči z tamní ligy a ti těží z toho, že za lukrativními kontrakty přicházejí z evropských velkoklubů světové hvězdy jako Portugalec Ronaldo, Senegalec Mané nebo Francouz Benzema. Kdo se bude z vítězství radovat v pondělí večer? Poslouchejte v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Server iROZHLAS.cz bude utkání sledovat v online reportáži. 

 

