ŽIVĚ: Fotbalisté Jablonce ve šlágru 5. kola hostí Slavii. Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos
Sobotní program pátého ligového kola završí duel fotbalistů Jablonce proti Slavii. Oba celky v dosavadním průběhu sezony neprohrály, Severočeši mají na svém kontě osm bodů, obhájce titulu získal deset bodů. Na stadionu Střelnice začíná duel ve 20 hodin a Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu.
Jablonec zvítězil dvakrát po sobě s čistým kontem a na domácí půdě pravidelně boduje. Na severu Čech nepoznala družina trenéra Luboše Kozla v ligové soutěži přemožitele od února, kdy se může pochlubit bilancí šesti výher a tří remíz. Nyní Jablonec čeká souboj proti obhájci titulu.
„Šlágr kola se odehraje v sobotu večer na severu Čech. Jablonec je jeden z týmů, který má všechny zbraně na Slavii. Má formu a dobrý start do ligy,“ říká expert Radiožurnálu Sport Pavel Horváth.
Slavia minulý týden bez výraznějších problémů zdolala Teplice a se ziskem deseti bodů do tohoto kola vstupovala z čela tabulky. Červenobílí třikrát za sebou vyhráli bez obdrženého gólu – to se jim v loňském ročníku podařilo třikrát.