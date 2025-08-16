ŽIVĚ: Fotbalisté Jablonce ve šlágru 5. kola hostí Slavii. Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos

Sobotní program pátého ligového kola završí duel fotbalistů Jablonce proti Slavii. Oba celky v dosavadním průběhu sezony neprohrály, Severočeši mají na svém kontě osm bodů, obhájce titulu získal deset bodů. Na stadionu Střelnice začíná duel ve 20 hodin a Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu.

Aktualizujeme Jablonec nad Nisou Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Obránce Slavie David Zima v souboji s jabloneckým Laminem Jawem

Obránce Slavie David Zima v souboji s jabloneckým Laminem Jawem | Foto: Vít Černý | Zdroj: ČTK

Jablonec zvítězil dvakrát po sobě s čistým kontem a na domácí půdě pravidelně boduje. Na severu Čech nepoznala družina trenéra Luboše Kozla v ligové soutěži přemožitele od února, kdy se může pochlubit bilancí šesti výher a tří remíz. Nyní Jablonec čeká souboj proti obhájci titulu. 

„Šlágr kola se odehraje v sobotu večer na severu Čech. Jablonec je jeden z týmů, který má všechny zbraně na Slavii. Má formu a dobrý start do ligy,“ říká expert Radiožurnálu Sport Pavel Horváth.

Slavia minulý týden bez výraznějších problémů zdolala Teplice a se ziskem deseti bodů do tohoto kola vstupovala z čela tabulky. Červenobílí třikrát za sebou vyhráli bez obdrženého gólu – to se jim v loňském ročníku podařilo třikrát.

rej Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Fotbal

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme