ŽIVĚ: Hradec Králové vede nad Spartou 2:1. Radiožurnál Sport vysílá přímý přenos

Fotbalisté Sparty v nedělním osmém ligovém kole nastoupili v Hradci Králové a hrají o návrat do čela tabulky. Slavia v sobotu zdolala doma Karvinou 3:1 a vede před pražským rivalem o bod. Utkání na stadionu „Votroků“ začalo v 18.00 a Radiožurnál Sport ho vysílá v přímém přenosu.

Vladimír Darida a Mick van Buren slaví gól do sítě Sparty

Vladimír Darida a Mick van Buren slaví gól do sítě Sparty | Foto: Pavel Mazáč, CNC | Zdroj: Profimedia

Sparťané na Hradec Králové dlouhodobě umí. Od února 2012 s ním v lize patnáctkrát po sobě neprohráli, z toho si připsali čtrnáct vítězství a na hřišti Východočechů naplno bodovali v posledních sedmi zápasech. Hradci patří v tabulce dvanácté místo.

Zápas v Malšovické Areně začal v neděli v 18 hodin. Radiožurnál Sport ho vysílá v přímém přenosu.

