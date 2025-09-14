ŽIVĚ: Hradec Králové vede nad Spartou 2:1. Radiožurnál Sport vysílá přímý přenos
Fotbalisté Sparty v nedělním osmém ligovém kole nastoupili v Hradci Králové a hrají o návrat do čela tabulky. Slavia v sobotu zdolala doma Karvinou 3:1 a vede před pražským rivalem o bod. Utkání na stadionu „Votroků“ začalo v 18.00 a Radiožurnál Sport ho vysílá v přímém přenosu.
Sparťané na Hradec Králové dlouhodobě umí. Od února 2012 s ním v lize patnáctkrát po sobě neprohráli, z toho si připsali čtrnáct vítězství a na hřišti Východočechů naplno bodovali v posledních sedmi zápasech. Hradci patří v tabulce dvanácté místo.
Zápas v Malšovické Areně začal v neděli v 18 hodin. Radiožurnál Sport ho vysílá v přímém přenosu.