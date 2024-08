ŽIVĚ: Plzeň rozehraje 4. předkolo Evropské ligy proti Hearts. Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos

Ještě jeden soupeř stojí v cestě plzeňských fotbalistů do základní skupiny Evropské ligy. Úvodní duel 4. předkola mezi Viktorií Plzeň a skotskými Hearts začíná v 19 hodin a Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos. Podaří se svěřencům trenéra Miroslava Koubka úspěšně vkročit do závěrečného play off?

Aktualizujeme Plzeň 18:10 22. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít