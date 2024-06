ŽIVĚ: Skotsko v bitvě o postup do osmifinále vyzve Maďarsko. Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos

Na mistrovství Evropy ve fotbale se rozbíhá závěrečné kolo základních skupin. Němci, kteří mají již jistý postup do osmifinále, hrají od 21 hodin ve Frankfurtu proti Švýcarsku. Ve stejný čas nastoupí ve Stuttgartu Skotsko proti Maďarsku. Obě utkání odvysílá Radiožurnál Sport v přímých přenosech. Stuttgart/ Frankfurt 20:30 23. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Skotska v závěrečném duelu základní skupiny A vyzvou Maďarsko | Foto: Angelika Warmuth | Zdroj: Reuters

Tým Skotska do závěrečného duelu základní skupiny vstupuje se ziskem jednoho bodu za remízu 1:1 se Švýcarskem. K oživení nadějí na postup do další fáze turnaje potřebují svěřenci trenéra Clarka Steveho porazit Maďarsko, které zatím na šampionátu nezískalo ani bod a má negativní skóre 1:5. Maďaři mohou na pokračování v turnaji pomýšlet pouze v případě vítězství, zároveň by museli počítat na souhru několika ostatních výsledků. Jak utkání ve Stuttgartu dopadne, uslyšíte v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.

Švýcarsko x Německo

Fotbalisté Německa mají před posledním utkáním základních skupiny A jistotu postupu do osmifinálové fáze. Pokud proti Švýcarsku získají alespoň bod, tak postoupí z prvního místa. I tým helvétského kříže je hodně blízko k pokračování na turnaji. V případě remízy se nemusí svěřenci kouče Yakina Murata ohlížet na souběžně hrající duel Skotska proti Maďarsku. Utkání uslyšíte od 21 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.

