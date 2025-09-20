ŽIVĚ: Sparta ve šlágru kola přivítá Viktorii Plzeň. Zápas odvysílá Radiožurnál Sport v přímém přenosu

Fotbalová liga nabízí v devátém kole první velký šlágr v sezoně. Druhá Sparta od 18 hodin hostí Plzeň a chce odčinit prohru v Hradci Králové. Zápas vysílá Radiožurnál Sport v přímém přenosu.

Sparťanská opora Kaan Kairinen | Foto: Vlastimil Vacek, Právo | Zdroj: Profimedia

Sparta v minulém týdnu prohrála v Hradci Králové po divokém úvodu 1:2, poprvé v ročníku nejvyšší soutěže utrpěla porážku a přepustila vedení v tabulce Slavii, na kterou ztrácí bod. Plzeň zvítězila ve třech z posledních čtyř ligových duelů a na čtvrtém místě má na sobotního soupeře čtyřbodové manko.

Na Letné se hraje od 18.00. Zbylá čtyři sobotní utkání měla výkop v 15 hodin. Jablonec potvrdil svou neporazitelnost v Karviné, kde vyhrál 2:1. Stejným výsledkem skončil i zápas Hradce Králové se Zlínem, přičemž tři body brali Východočeši. 

Utkání Olomouce s Teplicemi pak skončilo bezbrankovou remízou a Pardubice se Slováckem si taktéž dělily body, jejich střetnutí skončilo poměrem 1:1.

