Špatným přístupem jsme se střelili do vlastní nohy, říká trenér Pardubic Střihavka po prohře se Spartou

Fotbalisté Sparty si z Pardubic odvezli, pro co si přijeli. Při velkém množství zápasů, mezi zápasy v pohárové Evropě, bývají favorité obecně zranitelnější, ale Pražané svou roli zvládli, a vedou ligu se sedmi získanými body společně se Zlínem, Slavií a Olomoucí. Vítězství i výkon na východě Čech potěšil za daných okolností záložníka Lukáše Sadílka.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si ohlasy po utkání Sparty s Pardubicemi

„Protože ono není vždycky jednoduché po pohárovém týdnu udělat nějaké změny v sestavě. Už jsme se o tom přesvědčili několikrát, že takové zápasy bývají hodně náročné,“ hodnotil Sadílek.

Trenér Sparty Brian Priske si pochvaloval, že je pro sebedůvěru útočníků a ofenzivních hráčů důležité, když dávají góly. Což byl v neděli případ Lukáše Haraslína a před tím Albiona Rrahmaniho, který se trefil jako první v závěru nastavení první půle. To byl velmi zásadní okamžik, a naopak moment, který sráží sebevědomí, pokud takovou branku dostanete.

⚽ Albion Rrahmani potvrdil svou formu a rozesmutnil pardubické fanoušky gólem do kabin. #chanceliga pic.twitter.com/6Z1d3IY5x9 — Oneplay Sport (@oneplaysportcz) August 3, 2025

„Přišel nešťastný a hloupý gól do šatny a znovu jsme se střelili do vlastní nohy špatným přístupem. Máme jasně nastavené principy do defenzivy a my je porušili. Takže to mě samozřejmě štve,“ mrzel inkasovaný gól těsně před přestávkou trenéra východočeského celku Davida Střihavku.

Jeho svěřenci jsou v tabulce po třech kolech poslední, i když na domácím stadionu dvakrát přivítali velké favority v úvodu Plzeň a teď Spartu.