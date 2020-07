‚Kdybych přišel dřív, titul máme my.‘ Zlatan po výhře nad Juventusem bavil fanoušky typickým humorem

AC se díky výhře 4:2 nad Juventusem posunul už na pátou příčku a díky švédskému střelci se milánský velkoklub veze na vítězné vlně.

‚Chci vrátit zemi, kterou miluji, ještě víc.‘ Zlatan založil sbírku na pomoc Itálii, sám věnoval miliony Číst článek

„Mrzí mě, že jsem přišel až v půlce sezony. Kdybych tady byl od začátku, vyhráli bychom ligu. Takhle měli naši rivalové kliku,“ řekl s typickým sebevědomím osmatřicetiletý Ibrahimovic.

Do Milána se vrátil po Vánocích, když mu skončilo angažmá v Los Angeles Galaxy. Vítaly ho davy nadšených fanoušků, i proto, že právě s ním je spojený poslední titul z roku 2011.

V posledních dvou zápasech Ibrahimovic vždy penaltou přispěl k výhře nad favoritem. V úterý proti Juventusu díky obratu v pěti minutách z 0:2 na 4:2, předtím AC zostudilo doma Lazio 3:0.

Prezident s platem hráče

Zda prodlouží smlouvu, neprozradil. „Jsem starý, ale to není žádné tajemství. Věk je jen číslo. Pravdou ale je, že už na tom fyzicky nejsem jako ve dvaceti, musím to vyvážit inteligencí,“ řekl jeden z nejlepších útočníků na světě a král střelců italské ligy, což v roce 2012 dokázal jako dosud poslední hráč milánského AC.

Klub po jeho příchodu ožil. „Jsem prezident, trenér a hráč. Smůla je, že placený jsem jen jako hráč,“ dodal s úsměvem švédský kanonýr.

„A jestli zůstanu v Miláně? Ještě měsíc si to tady budu užívat, pak se se uvidí, co se stane. Jen mě to mrzí kvůli fanouškům, možná už mě naživo neuvidí,“ dodal tajemně. Kvůli koronaviru se totiž sezona dohrává na prázdných stadionech.

Zlatan baví fanoušky svým fotbalovým uměním po celém světě: