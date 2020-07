Ibra se narodil pro fotbal a pořád je v něm nejlepší, vzkázal Zlatan. Po vedení AC Milán chce změny

Pokud se situace ve fotbalovém klubu AC Milán nezlepší, útočník Zlatan Ibrahimovic za něj od příští sezony pravděpodobně hrát nebude. Vadí mu, že Rossoneri nejsou tím velkým klubem, za který prvně hrál v letech 2010 až 2012 a s nímž získal titul a italský Superpohár. Milán 11:18 10. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zlatan Ibrahimović během svého obnoveného debutu v dresu AC Milán proti Sampdorii | Foto: DANIELE MASCOLO | Zdroj: Reuters

„Ibra se narodil, aby hrál fotbal, a pořád je v něm nejlepší. Uvidíme, jak se budu cítit za dva měsíce. Také záleží na tom, co se bude dít v klubu. Pokud bude situace stále stejná, upřímně je nepravděpodobné, že byste mě v příští sezoně v Miláně viděli,“ řekl Ibrahimovic v rozhovoru pro přílohu Gazzetty dello Sport.

Do AC se vrátil na konci prosince z Los Angeles Galaxy. Na San Siru podepsal smlouvu do konce sezony s opcí na další rok. Na jaře se však objevily spekulace, podle nichž Ibrahimovic už nechce od příštího ročníku v Miláně působit. Důvodem bylo propuštění šéfa fotbalových operací Zvonimira Bobana, který stál za Ibrahimovicovým návratem do Milána.

Boban zkritizoval výkonného ředitele Ivana Gazidise, který se údajně dohodl s Němcem Ralfem Rangnickem na tom, že od následujícího ročníku převezme mužstvo jako trenér i sportovní manažer a nahradí současného kouče Stefana Pioliho. Rangnickův agent ale popřel, že by se jeho klient s AC na angažmá dohodl.

Ibrahimovic si na červnovém tréninku před odvetou semifinále Italského poháru s Juventusem vyměnil s Gazidisem názor. „Mluvil jsem za sebe a za tým. Potřebovali jsme si vyjasnit určité věci týkající se jak mé, tak milánské budoucnosti. Řekl jsem, že tohle není ten velký Milán, za nějž jsem kdysi hrál, to je pravda. Musíme v této situaci dělat maximum, po celou dobu až do konce,“ uvedl osmatřicetiletý Švéd.

„Ibra je tady, Ibra se o to postará. Musím tady být, jinak přijdete o fanoušky. Nevím, jestli po Milánu bude ještě nějaký klub, nikdy jsem nezavíral rád dveře před příležitostmi. Půjdu jedině někam, kde mám nějakou kontrolu, ne tam, kde slova nic neznamenají. Pořád mám spoustu vášně pro to, co dělám,“ konstatoval s 62 góly historicky nejlepší střelec švédské reprezentace.

‚Jsem tady čistě z vášně‘

Rossoneri po koronavirové pauze neprohráli a naplno bodovali ve čtyřech z pěti zápasů. V posledních dvou utkáních navíc porazili druhé Lazio Řím na jeho hřišti 3:0 a v úterý otočili duel s vedoucím Juventusem Turín z 0:2 na 4:2. Milán je momentálně na sedmé pozici, která zaručuje postup do 2. předkola Evropské ligy.

To je však podle Ibrahimovice pro tak slavný klub málo. „Ibra není hráč pro Evropskou ligu a Milán není tým, který do této soutěže patří,“ prohlásil bývalý hráč Malmö, Ajaxu Amsterodam, Juventusu, Interu Milán, Barcelony, Paris St. Germain a Manchesteru United.

„Ibra hraje proto, aby něco vyhrál, jinak zůstane doma. Řekli mi, že ukončit kariéru v Americe je příliš snadné, tak jsem se vrátil do Milána. Jsem tady čistě z vášně, protože hraju prakticky zadarmo. Koronavirus všechno zastavil a pomyslel jsem si, že se mi někdo pokouší naznačit, že bych měl skončit,“ řekl Ibrahimovic.