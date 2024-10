Nejlepším fotbalistou světa je Rodri. V anketě Zlatý míč zvítězil před Viníciusem a Bellinghamem

Rodri se stal třetím španělským vítězem, před ním uspěli pouze Alfredo Di Stéfano v letech 1957 a 1959 a Luis Suárez v roce 1960. Všestranný středopolař vystřídal na trůnu rekordmana ankety a osminásobného vítěze Lionela Messiho.

Poprvé od roku 2003 chyběl v nominaci jak fenomenální Argentinec, tak portugalská hvězda a držitel pěti Zlatých míčů Cristiano Ronaldo. Do třicetičlenného užšího výběru se nevešel ani žádný český fotbalista.

Anketu týdeníku France Football letos poprvé spolupořádala evropská asociace UEFA, která zrušila vlastní ocenění pro nejlepšího hráče Evropy. Majitele Zlatého míče zvolilo v hlasování sto novinářů ze zemí v první stovce žebříčku FIFA.

