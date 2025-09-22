Zlatý míč získal poprvé v kariéře Dembélé. Mezi ženami vyhrála potřetí Bonmatíová

Francouzský útočník Paris St. Germain Ousmane Dembélé poprvé v kariéře vyhrál Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu. V anketě předčil Yamala a Vitinhu. V ženské kategorii potřetí za sebou zvítězila Aitana Bonmatíová z Barcelony.

Ousmane Dembele přihrál na vyrovnávací gól. I díky jeho proměněné penaltě slaví PSG novou trofej

Ousmane Dembele přihrál na vyrovnávací gól. I díky jeho proměněné penaltě slaví PSG novou trofej | Foto: Guglielmo Mangiapane | Zdroj: Reuters

Útočník Paris St. Germain Ousmane Dembélé poprvé v kariéře vyhrál Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu světa. Osmadvacetiletý francouzský reprezentant ovládl 69. ročník prestižní ankety před Laminem Yamalem z Barcelony a klubovým spoluhráčem Vitinhou.

Dembélé je šestým francouzským vítězem, na trůnu vystřídal španělského záložníka Rodriho z Manchesteru City, který se kvůli dlouhému zranění nevešel ani do třicetičlenného užšího výběru. PSG pomohl ve sledovaném období, za nějž se ocenění udělovalo, tedy od loňského 1. srpna do letošního 13. července, k zisku čtyř trofejí.

Celek z francouzské metropole postupně vyhrál domácí Superpohár, pohár a ligu a poprvé i elitní Ligu mistrů. Pouze na klubovém mistrovství světa ho předčila Chelsea.

V ženské kategorii zvítězila již potřetí Španělka Aitana Bonmatíová z Barcelony. Pro sedmadvacetiletou katalánskou záložnici jde o zlatý hattrick. Nejlepší fotbalistkou se stala již v roce 2023 a 2024. Na druhém místě skončila její krajanka Mariona Caldenteyová. Třetici nejlepších fotbalistek uzavírá Angličanka Alessia Russoová. Obě hrají za londýnský Arsenal, který byl v ženské kategorii vyhlášen jako klub roku. 

