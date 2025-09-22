Kdo získá Zlatý míč? Yamal by byl nejmladším vítězem, Russoová své soupeřky už dvakrát porazila
V pondělí večer se v pařížském divadle Théatre du Chatelet fotbalovému světu představí vítězové a vítězky Zlatého míče. Španělský klenot Lamine Yamal má šanci stát se prvním hráčem, který trofej získá před 21. narozeninami. Pro ženský fotbal jde o historický milník, poprvé se totiž rozdá stejný počet ocenění jako u mužů. Kdo patří mezi největší favority? A jak se o vítězích nablýskané trofeje rozhoduje?
Letošní ročník je speciální hlavně pro ženský fotbal. Nejlepší fotbalistka světa se vyhlašuje teprve od roku 2018. Letos poprvé se ale předá stejný počet individuálních trofejí v mužské a ženské kategorii. Vedle nejlepší fotbalistky světa se tak dozvíme i to, kdo je nejlepší brankářkou, střelkyní či mladou hráčkou.
Poslední čtyři ročníky patřily Španělkám. V letech 2021 a 2022 si trofej domů odnesla Alexia Putellasová, poslední dva ročníky patřily Aitaně Bonmatíové. Obě oblékají dres Barcelony, se kterou vyhrály ligový titul i pohár a i letos patří k favoritkám. Putellasová v minulé sezoně nastřílela 16 gólů a 11 asistencí, Bonmatíová oslavila 12 gólů a 6 asistencí.
Soupeřka Russoová
Kdo ale má velkou šanci kralování Španělek přerušit, je Angličanka nastupující v barvách Arsenalu Alessia Russoová. Šestadvacetiletá útočnice si v minulé sezoně splnila sen, když dosáhla vrcholu na klubové i reprezentační úrovni.
Nejprve s Arsenalem porazila Barcelonu ve finále Ligy mistryň a vrátila tak „ušatý pohár“ po 18 letech zpátky na Emirates. Arsenal je jediný anglický klub, kterému se takový úspěch v ženském fotbale podařil.
Následně Russoová uzavřela úspěšnou sezonu na Mistrovství Evropy, kdy se fotbalistkám Anglie podařilo obhájit úspěch z roku 2022 a ve finále porazily Španělky 2:1 v penaltovém rozstřelu.
Sama Russoová se ve finále gólově prosadila. Právě její trefa pomohla Anglii vyrovnat a poslat zápas do penaltového rozstřelu. Russoová tedy letos čelila Bonmatíové i Putellasové hned ve dvou finále, dvakrát odešla jako vítězka.
Dařilo se jí i individuálně. S 12 góly a dvěma asistencemi se stala nejlepší střelkyní anglické ligy. To je sice menší počet, než mají její španělské sokyně, týmy v anglické lize jsou ale proti té jihoevropské vyrovnanější a konkurence je vyšší.
Dembelé, Yamal, nebo někdo jiný?
Mezi muži se bude oceňovat nástupce Rodriho, který získal Zlatý míč v roce 2024. Devětadvacetiletý Španěl s velkou pravděpodobností trofej neobhájí, velkou část sezony mu totiž sebralo zranění kolena. Nicméně mezi favority figuruje vysoko jeho o jedenáct let mladší krajan Lamine Yamal.
Barcelonský klenot zapsal v sezoně 2024/25 celkem osmnáct gólů a 25 asistencí, získal trofej v La Lize a ovládl Copa del Rey i španělský Superpohár. Žádný fotbalista v historii nezískal Zlatý míč před 21. narozeninami. Podle webu Goal.com by bylo šokující, kdyby osmnáctiletý Španěl tuto metu nepokořil. Ať už letos, nebo v některé z příštích sezon.
Nejžhavějším kandidátem na zisk nejprestižnější individuální fotbalové trofeje je Ousmane Dembele z Paris Saint-German. Jeho tým si v minulém ročníku podmanil Ligu mistrů, ovládl Ligue 1, francouzský pohár i superpohár. Francouz se na zisku čtyř trofejí podílel 35 góly a 16 asistencemi. Díky tomu se stal nejproduktivnějším hráčem uplynulé sezony.
Nepřekonal ho ani jeho krajan Kylian Mbappé, který loni zažil premiérový ročník v dresu Realu Madrid. Po týmové stránce nebyla sezona „bílého baletu“ příliš úspěšná, získal „jen“ dvě trofeje na Superpoháru UEFA a Interkontinentální pohár FIFA. Z hlediska individuálních statistik se ale Francouzovi dařilo, zapsal celkem 44 gólů a pět asistencí.
Jak se volí vítězové?
V prvním kole se nejprve vybere 30 hráčů a hráček, kteří utvoří širší seznam. Výběr mají na starost redaktoři magazínu France Football a redaktoři francouzského sportovního deníku L'Équipe, kteří zvolí svou nejlepší desítku hráčů za uplynulou sezonu. Do výběru se zapojí zároveň také ambasadoři UEFA.
Seznam se sestavuje na základě individuálních i týmových výkonů v období mezi 1. srpnem 2024 a 31. červencem 2025.
Ve druhé fázi musí vždy jeden novinář z nejlepších 100 zemí (v případě ženského fotbalu z 50 zemí) žebříčku FIFA sestavit nejlepší desítku z předvybraných 30 jmen.
Každý hráč nebo hráčka pak získávají určitý počet bodů podle umístění v jednotlivých pořadích. Za první místo ve výběru obdrží patnáct bodů, za druhé místo dvanáct, za třetí deset a tak dále. Hráč/ka s nejvyšším počtem bodů pak získá Zlatý míč.
Pokud by došlo k rovnosti bodů na prvním místě, bude trofej udělena na základě vyššího počtu umístění na prvních místech jednotlivých seznamů.