Kdo získá Zlatý míč? Yamal by byl nejmladším vítězem, Russoová své soupeřky už dvakrát porazila

V pondělí večer se v pařížském divadle Théatre du Chatelet fotbalovému světu představí vítězové a vítězky Zlatého míče. Španělský klenot Lamine Yamal má šanci stát se prvním hráčem, který trofej získá před 21. narozeninami. Pro ženský fotbal jde o historický milník, poprvé se totiž rozdá stejný počet ocenění jako u mužů. Kdo patří mezi největší favority? A jak se o vítězích nablýskané trofeje rozhoduje?

Vítězové minulého ročníku Aitana Bonmatíová z Barcelony a Rodri z Manchesteru City. Oba jsou reprezentanti Španělska

Letošní ročník je speciální hlavně pro ženský fotbal. Nejlepší fotbalistka světa se vyhlašuje teprve od roku 2018. Letos poprvé se ale předá stejný počet individuálních trofejí v mužské a ženské kategorii. Vedle nejlepší fotbalistky světa se tak dozvíme i to, kdo je nejlepší brankářkou, střelkyní či mladou hráčkou. 

Poslední čtyři ročníky patřily Španělkám. V letech 2021 a 2022 si trofej domů odnesla Alexia Putellasová, poslední dva ročníky patřily Aitaně Bonmatíové. Obě oblékají dres Barcelony, se kterou vyhrály ligový titul i pohár a i letos patří k favoritkám. Putellasová v minulé sezoně nastřílela 16 gólů a 11 asistencí, Bonmatíová oslavila 12 gólů a 6 asistencí. 

Soupeřka Russoová

Kdo ale má velkou šanci kralování Španělek přerušit, je Angličanka nastupující v barvách Arsenalu Alessia Russoová. Šestadvacetiletá útočnice si v minulé sezoně splnila sen, když dosáhla vrcholu na klubové i reprezentační úrovni.

Nejprve s Arsenalem porazila Barcelonu ve finále Ligy mistryň a vrátila tak „ušatý pohár“ po 18 letech zpátky na Emirates. Arsenal je jediný anglický klub, kterému se takový úspěch v ženském fotbale podařil.

Následně Russoová uzavřela úspěšnou sezonu na Mistrovství Evropy, kdy se fotbalistkám Anglie podařilo obhájit úspěch z roku 2022 a ve finále porazily Španělky 2:1 v penaltovém rozstřelu.

Sama Russoová se ve finále gólově prosadila. Právě její trefa pomohla Anglii vyrovnat a poslat zápas do penaltového rozstřelu. Russoová tedy letos čelila Bonmatíové i Putellasové hned ve dvou finále, dvakrát odešla jako vítězka.

Dařilo se jí i individuálně. S 12 góly a dvěma asistencemi se stala nejlepší střelkyní anglické ligy. To je sice menší počet, než mají její španělské sokyně, týmy v anglické lize jsou ale proti té jihoevropské vyrovnanější a konkurence je vyšší. 

Dembelé, Yamal, nebo někdo jiný?

Mezi muži se bude oceňovat nástupce Rodriho, který získal Zlatý míč v roce 2024. Devětadvacetiletý Španěl s velkou pravděpodobností trofej neobhájí, velkou část sezony mu totiž sebralo zranění kolena. Nicméně mezi favority figuruje vysoko jeho o jedenáct let mladší krajan Lamine Yamal.

Barcelonský klenot zapsal v sezoně 2024/25 celkem osmnáct gólů a 25 asistencí, získal trofej v La Lize a ovládl Copa del Rey i španělský Superpohár. Žádný fotbalista v historii nezískal Zlatý míč před 21. narozeninami. Podle webu Goal.com by bylo šokující, kdyby osmnáctiletý Španěl tuto metu nepokořil. Ať už letos, nebo v některé z příštích sezon.

Nejžhavějším kandidátem na zisk nejprestižnější individuální fotbalové trofeje je Ousmane Dembele z Paris Saint-German. Jeho tým si v minulém ročníku podmanil Ligu mistrů, ovládl Ligue 1, francouzský pohár i superpohár. Francouz se na zisku čtyř trofejí podílel 35 góly a 16 asistencemi. Díky tomu se stal nejproduktivnějším hráčem uplynulé sezony.

Nepřekonal ho ani jeho krajan Kylian Mbappé, který loni zažil premiérový ročník v dresu Realu Madrid. Po týmové stránce nebyla sezona „bílého baletu“ příliš úspěšná, získal „jen“ dvě trofeje na Superpoháru UEFA a Interkontinentální pohár FIFA. Z hlediska individuálních statistik se ale Francouzovi dařilo, zapsal celkem 44 gólů a pět asistencí.

Jak se volí vítězové?

V prvním kole se nejprve vybere 30 hráčů a hráček, kteří utvoří širší seznam. Výběr mají na starost redaktoři magazínu France Football a redaktoři francouzského sportovního deníku L'Équipe, kteří zvolí svou nejlepší desítku hráčů za uplynulou sezonu. Do výběru se zapojí zároveň také ambasadoři UEFA.

Seznam se sestavuje na základě individuálních i týmových výkonů v období mezi 1. srpnem 2024 a 31. červencem 2025.

Ve druhé fázi musí vždy jeden novinář z nejlepších 100 zemí (v případě ženského fotbalu z 50 zemí) žebříčku FIFA sestavit nejlepší desítku z předvybraných 30 jmen.

Každý hráč nebo hráčka pak získávají určitý počet bodů podle umístění v jednotlivých pořadích. Za první místo ve výběru obdrží patnáct bodů, za druhé místo dvanáct, za třetí deset a tak dále. Hráč/ka s nejvyšším počtem bodů pak získá Zlatý míč.

Pokud by došlo k rovnosti bodů na prvním místě, bude trofej udělena na základě vyššího počtu umístění na prvních místech jednotlivých seznamů.

Karolína Laura Hornová, Kristina Němcová

