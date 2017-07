Zlín dohrával v devíti a v Liberci prohrál 0:1. Olomouc překvapila výhrou 2:1 v Mladé Boleslavi

Fotbalisté Liberce v úvodním kole prvoligové sezony udolali doma oslabený Zlín 1:0. V 84. minutě prolomil smůlu Slovanu v zakončení střídající navrátilec do libereckého dresu Matěj Pulkrab. Olomouc hned po návratu do nejvyšší soutěže překvapila výhrou 2:1 na hřišti pohárového účastníka Mladé Boleslavi. Dvěma góly v první půli se o to zasloužil Šimon Falta.

