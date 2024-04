Liberec deklasoval Slovácko a útočí na pohárové příčky. Zlín a Karviná obrali favority.

Fotbalisté Plzně v zápase 27. kola nedokázali napravit domácí zaváhání s Libercem a v Karviné pouze remizovali 0:0. Liberec opět porazil celek z předních příček, pod dohledem nového majitele Ondřeje Kanii porazili Slovácko 4:1. Zlín si poradil s Olomoucí a po vítězství 3:2 se vzdaluje konkurentům v boji o udržení. Praha 17:40 6. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fortuna liga 6. dubna 2024 Liberec - Slovácko | Zdroj: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Fotbalisté Plzně nečekaně remizovali v 27. kole první ligy v Karviné bez branek a ani podruhé v sezoně nováčka nejvyšší soutěže neporazili, na podzim mu doma podlehli 0:1. Viktoria je pevně usazena na třetí příčce tabulky, ve čtvrtek ji čeká úvodní utkání čtvrtfinále Evropské konferenční ligy s Fiorentinou. Na něj si chystala i záložníka Jana Sýkoru, který se však brzy zranil a musel být vystřídán. Slezané navzdory zisku cenného bodu zůstali předposlední.

Hostující trenér Koubek usedl kvůli trestu za žluté karty jen na tribunu, Viktorii z lavičky vedli asistenti Bakoš s Trousilem. Hosté měli svižný úvod, brankáře Holce zaměstnali Vydra a posléze Červ. Na konci první čtvrthodiny musel poslední český zástupce v pohárové Evropě nuceně střídat. Sýkora se měl rozehrát na čtvrteční duel s Fiorentinou, hřiště však opustil na nosítkách. Zřejmě si po střetu s Boháčem obnovil zranění kolena, nahradil ho Souaré.

13´ Honza Sýkora opouští hřiště s bolestivou grimasou na nosítkách a zápas pro něj končí.



⚪️0:0#KARPLZ — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) April 6, 2024

Plzeň měla výraznou převahu, Karviná se víceméně jen bránila. Střelecky aktivní byl především Vydra hrající 50. utkání v české lize, přesnou mušku však nenacházel. Hosté v prvním poločase vyhráli na střely 10:0, gól jim to ale nepřineslo. V šanci se dobře nezorientoval další jubilant Chorý, který si připsal 200. ligový start, mimo pálil také kanonýr Šulc.

Slezané se po přestávce osmělili, třeba v 59. minutě během obléhání branky soupeře donutili brankáře Jedličku k důležitým zákrokům Čavoš i Fleišman. Viktoria již nebyla tak dominantní, proto sáhla hned ke trojitému střídání.

Závěr zápasu přinesl aspoň trochu vzruchu. Nejprve jen těsně vedle hlavičkoval plzeňský Metsoko, poté branku v nadějné pozici netrefil karvinský stoper Bergqvist. Diváci se tak gólu nedočkali. Plzeň v sedmi ligových zápasech v Karviné neprohrála, nováček vyhrál v jediném z posledních 14 kol.

KONEC



Utkání v Karviné končí bezbrankovým smírem pic.twitter.com/wBzVQjsH1n — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) April 6, 2024

Severočeši prohloubili krizi Slovácka

Fotbalisté Liberce v 27. kole první ligy porazili doma 4:1 Slovácko a ze sedmého místa ztrácejí pouze bod na šestou příčku dnešního soupeře, která znamená postup do nadstavbové skupiny o titul. Severočechy poslali do vedení v první půli Luka Kulenovič a Lubomír Tupta. V 53. minutě hosté snížili po vlastní brance Mariose Purzitidise, domácím ale záhy vrátil náskok Filip Prebsl a pojistku přidal v závěru prvním gólem v nejvyšší soutěži Michal Fukala.

Ľubomír Tupta využil přihrávku Višinského a překonal Fryštáka, 2:0. Všechny momenty utkání zde https://t.co/4f1LzOgevF pic.twitter.com/Z5swy8g57U — Deník Sport (@DenikSport) April 6, 2024

Slovan zvládl úvodní utkání pod novým majitelem Ondřejem Kaniou, který v úterý odkoupil většinový podíl v klubu od Ludvíka Karla. Liberec potvrdil domácí formu, na svém stadionu v posledních osmi ligových zápasech ztratil body za jedinou remízu. Slovácko nenavázalo na dvě poslední ligová vítězství na severu Čech a v osmém jarním kole utrpělo šestou porážku.

Liberec vstoupil do zápasu mnohem aktivněji a už v šesté minutě otevřel skóre. Pennerův centr z pravé strany prodloužil Mikula a Kulenovič hlavou poslal míč za záda Fryštáka, který dnes zastoupil chybějící brankářskou jedničku Heču. Chorvatský útočník navázal na dvě trefy z minulého týdne při výhře 3:1 v Plzni a sedmým gólem v ročníku potvrdil pozici nejlepšího střelce týmu.

Liberec - Slovácko 4:1. Nezmar viděl jasnou výhru, vítání nového šéfa

Všechny momenty utkání zde https://t.co/4f1LzOgevF pic.twitter.com/c0H6h27TuM — Deník Sport (@DenikSport) April 6, 2024

Celek z Uherského Hradiště, který se musel obejít bez několika vykartovaných nebo zraněných hráčů obvyklé základní sestavy, postupně vyrovnal hru, přesto v 23. minutě inkasoval podruhé. Žambůrek ve středu pole vystihl Kalabiškovu rozehrávku, vyslal do úniku Višinského a ten předložil míč před prázdnou bránu skórujícímu Tuptovi. Slovenský reprezentant se dočkal pátého ligového gólu v sezoně po pěti měsících od posledního zásahu v 13. kole právě proti Slovácku.

První vítězství před novým majitelem

Domácí měli zápas od samého úvodu pod kontrolou a soupeře nepouštěli ani k náznakům gólových příležitostí. Až v 53. minutě hosté zničehonic udeřili, když si Purzitidis srazil do vlastní sítě Sinjavského střílený centr z pravé strany. Slovácku ale naděje dlouho nevydržela, o tři minuty později se Prebsl prodral přes tři obránce k zakončení a umístěnou střelou si připsal premiérový gól v ligové sezoně.

Úvodní zápas Slovanu pod novým majitelem i slunné počasí přilákaly do ochozů 3451 diváků. Čtvrtá nejvyšší návštěva sezony na stadionu U Nisy viděla poklidnou závěrečnou půlhodinu, hosté nebyli v ofenzivě nebezpeční. V 85. minutě navíc Fukala zpracoval ve vápně míč a pohotovým halfvolejem se trefil přesně pod břevno. Třiadvacetiletý obránce dal při 111. ligovém startu první gól.

⏱90' | #LIBSLO | 4:1

Novou éru začínáme vítězstvím! Jen tak dál...

Děkujeme za podporu a věříme, že příště bude stadion U Nisy zase o něco plnější!

Report na webu #FCSL: https://t.co/1a92TVc3CV pic.twitter.com/fvSgZmJpAK — FC Slovan Liberec (@FCSlovanLiberec) April 6, 2024

Olomouc v krizi, Zlín se odlepuje ode dna

Fotbalisté Zlína zdolali ve 27. kole první ligy Olomouc 3:2 a v nejvyšší soutěži vyhráli po pěti zápasech. Strůjcem jejich výhry byl Tom Slončík, který dal dvě branky ve 36. a 66. minutě a nahrál na gólovou hlavičku Jakuba Černína v 55. minutě. Za hosty snížil v 83. minutě z pokutového kopu střídající Ebrima Singhateh a v nastavení ještě zkorigoval stav další příchozí hráč z lavičky Martin Pospíšil.

"Ševci" si po druhé jarní výhře upevnili 14. příčku v neúplné tabulce s náskokem pěti bodů na poslední České Budějovice. Sigma prohrála třetí kole po sobě a zůstala osmá.

S větším útočným elánem i nasazením vstoupili do zápasu hostující fotbalisté a už ve druhé minutě mohli jít do vedení, jenže Zorvanou přesnou i tvrdou střelu efektivním zákrokem vyrazil Dostál.

Zlín se z hanáckého sevření soukal velmi pozvolna, a když už se na delší dobu usadil před šestnáctkou Sigmy, chyběla mu lepší finální přihrávka. Bartošák vystřelil ve 22. minutě vedle, Vukadinovič zase prováhal správný moment k zakončení.

Ve 31. minutě sice hlavičkoval do náruče zlínského brankáře Dostála Vraštil, jenže do vedení šli o pět minut později domácí. Fantiš našel na levé straně volného Slončíka, který přesnou střelou ke vzdálenější tyči rozjásal domácí publikum. "Ševci" se tak vůbec poprvé na jaře ujali průběžného vedení v zápase.

Zlín jde do vedení, na Slončíkovu střelu byl Stoppen krátký. Všechny momenty utkání zde https://t.co/9wHS0HjR44 pic.twitter.com/c7UogR9iOV — Deník Sport (@DenikSport) April 6, 2024

Dvougólový Slončík

Vyrovnaný úvod druhé půle rozetnula 55. minuta. Slončík poslal přesně načechraný trestný kop do šestnáctky na hlavu Černína a zlínský dlouhán se trefil přesně k tyči. V ligové sezoně se trefil potřetí.

Pro Sigmu to byl jasný signál k tomu, aby zvýšila ofenzivní úsilí, které posílíli tři střídajicí hráči. Tým však nezvládl obrannou fázi a byl potrestán třetím gólem ve vlastní síti. Vukadinovič obral o míč Nováka, jeho střelu Stoppen vyrazil, z první dorážky neuspěl Schánělec, ale Slončík už doklepl do prázdné branky. Reprezentant do 21 let podruhé v ligové kariéře dal v jednom duelu dvě branky.

Na hostech byla znát velká herní nepohoda, domácí mohli mít závěr zápasu pod kontrolou, čtvrtý gól byl blízko po střelách Slončíka a Bartošáka. Jenže přišla zbytečná ruka Pidra v pokutovém území a z nařízené penalty, po konzultaci s videoasistentem Berkou, snížil Singhateh. Gambijský hráč se v osmém startu v české lize trefil poprvé.

Ve třetí minutě nastavení prošel za záda Dostála ještě Pospíšilův centr, olomoucký záložník se zapsal mezi střelce premiérově v sezoně nejvyšší soutěže. Na bod už ale Hanáci nedosáhli. Sigma tak nenavázala na minulá tři ligová vítězství na zlínské Letné

Výsledky 27. kola první fotbalové ligy MFK Karviná - Viktoria Plzeň 0:0 (0:0) Rozhodčí: Trska - Paták, Machač - Machálek (video). ŽK: Kopic, I. Traoré (oba Plzeň). Diváci: 3026. Sestavy: Karviná: Holec - Krčík, Svozil, Bergqvist - Raspopovič (68. Kačor), Boháč, Moses, Fleišman - Čavoš (90.+4 A. Traoré), Regáli (77. Iván) - Akinyemi (77. Ezeh). Trenér: Vlk. Plzeň: Jedlička - Dweh, Hranáč, Jemelka - Cadu (62. Kopic), Kalvach, Červ (62. I. Traoré), Sýkora (15. Souaré) - Šulc, M. Vydra (62. Metsoko) - Chorý. Trenér: Bakoš. Slovan Liberec - 1. FC Slovácko 4:1 (2:0) Branky: 6. Kulenovič, 23. Tupta, 56. Prebsl, 85. Fukala - 53. vlastní Purzitidis. Rozhodčí: Petřík - Pečenka, Kotalík - Klíma (video). ŽK: Varfolomejev - Kalabiška. Diváci: 3451. Sestavy: Liberec: Vliegen - Mikula, Chaluš, Purzitidis - Penner (68. Fukala), Žambůrek (83. Varfolomejev), Prebsl, Preisler - Višinský (77. Doumbia), Tupta (83. Kok) - Kulenovič (77. Horský). Trenér: Kozel. Slovácko: Fryšták - Reinberk (83. Bartoš), Hofmann (46. Mihálik), Kalabiška (73. Břečka), Blahút - Sinjavskij, Kohút (77. Holásek), Havlík, Juroška (77. Holzer) - Vecheta, Kvasina. Trenér: Svědík. FC Zlín - Sigma Olomouc 3:2 (1:0) Branky: 36. a 66. Slončík, 55. Černín - 83. Singhateh z pen., 90.+3 Pospíšil. Rozhodčí: Szikszay - Volf, Hrabovský - Berka (video). ŽK: Bartošák - Vraštil, Saňák (trenér). Diváci: 3021. Sestavy: Zlín: Dostál - Cedidla, Černín, Simerský, Pidro (90.+1 Čelůstka) - Bužek, Bartošák - Vukadinovič (76. González), Slončík (86. Didiba), Fantiš (90.+1 Kolář) - Schánělec (76. Tkáč). Trenér: Červenka. Olomouc: Stoppen - Pokorný, Vraštil, Novák (68. Uriča) - Chvátal, Spáčil (61. Zifčák), Breite, Zorvan (61. Pospíšil), Sláma (61. Singhateh) - Vodháněl, Juliš (79. Langer). Trenér: Saňák.