‚Vylezte ven!‘ Zlínský manažer Grygera měl po zápase vulgárně konfrontovat rozhodčí, hrozí mu trest

Fotbalisté Zlína se po víkendové prohře 1:2 v Teplicích výrazně přiblížili sestupu z první ligy, zápas ale možná bude mít i disciplinární dohru. Podle zápisu rozhodčího totiž generální manažer moravského celku Zdeněk Grygera navštívil po zápase šatnu rozhodčích, které měl vulgárně konfrontovat ohledně jejich výkonu. Teplice 14:09 15. 5. 2023 (Aktualizováno: 14:29 15. 5. 2023)

Situace, která se Grygerovi nelíbila, nastala v 90. minutě utkání. Zlínští už oslavili vyrovnávací branku Libora Kozáka na 2:2, videorozhodčí ale nakonec odhalil, že bývalý reprezentační útočník dopravil míč za čáru rukou.

„Po potvrzení zápisu o utkání vedoucími obou týmů otevřel dveře do kabiny rozhodčích pan Zdeněk Grygera, generální manažer FC TRINITY Zlín. Následně směrem k rozhodčím pronesl: To jste po**ali, před tou brankou to žádná ruka nebyla, jdu na VAR. Dveře kabiny následně zavřel a odešel,“ popsal situaci po konci utkání v zápise hlavní sudí Lukáš Nehasil.

V zápise rovněž stojí, že vůz, ve kterém operuje videorozhodčí, někdo později skutečně navštívil, není ale jasné, zda šlo právě o bývalého obránce Juventusu.

Videorozhodčí popsali svému kolegovi situaci slovy: „Bouchání do vozu VAR neznámou osobou se slovy: Nebuďte po**aný a vylezte ven.“

Chování manažera Zlína by nyní měla řešit disciplinární komise, jelikož vstup funkcionáře klubu do šaten rozhodčích je zakázán. V minulosti se tohoto prohřešku dopustili vlastník pražské Sparty Daniel Křetínský a majitel Jablonce Miroslav Pelta. V obou případech musely kluby platit vysoké pokuty (220 tisíc a 100 tisíc korun).

Podle soutěžního řádu by Grygerovi mohla hrozit pokuta minimálně 50 tisíc korun a přerušení a dočasný zákaz činnosti.

K výkonu sudího Nehasila měl výtky i trenér Zlína Pavel Vrba, podle kterého byla týmu upřena penalta za ruku teplického Štěpána Chaloupka.

Je se jenom ptám, je toto ruka u těla? pic.twitter.com/iZOblRXVw8 — Sporťák (@SportakCZ) May 14, 2023

„Zajímavých situací tam bylo daleko víc. Já to ale nechci hodnotit. Pak si mě někam pozvou a zaplatím padesát tisíc. Jsem muž v letech, toto ale byla doopravdy sranda,“ řekl Vrba na pozápasové tiskové konferenci.