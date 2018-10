Zlín ztrácí kontakt se špičkou.. ‚Bez Traorého se nám nedaří,‘ uznává kouč Bílek

Zlínští fotbalisté bavili v úvodu sezony fanoušky útočnou hrou a dařilo se jim i výsledkově. Teď ale týmu trenéra Bílka začíná docházet dech. Herně se trápí a v lize nevyhrál už tři utkání v řadě. Zlín 7:11 6. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zlín má z posledních tří zápasů jediný bod | Foto: Dalibor Glück | Zdroj: ČTK

„Nehrajeme dobře, ale i tak se zápas dá vyhrát. Ale i když bylo ve druhé půli zlepšení, nestačilo to. Udělali jsme chybu a podruhé v sezoně jsme neskórovali,“ litoval po zápase s Libercem kouč Zlína Michal Bílek.

Fanoušci Zlína se nedočkali vstřeleného gólu do sítě Liberce a Severočeši si odvezli pod Ještěd tři body za výhru 1:0. Po skvělém vstupu do sezony prožívají zlínští fotbalisté horší období – z posledních tří zápasů získali jediný bod.

„Chybí nám větší klid na míči. Podržet ho, nedělat z toho paniku a jít víc do kombinace,“ přemýšlí obránce Róbert Matejov. „Nehrajeme to, co jsme hráli na začátku sezony. Přijde mi, že je to spíš na náhodu, v tom to bude,“ přidává se v hledání příčiny útočník Lukáš Železník.

Zlínu se přestalo dařit po odchodu tvůrce hry Traorého do pražské Slavie, jeho hra se změnila v nakopávání míčů na vysoké útočníky.

„Ale je to jeden hráč, celé mužstvo se nemůže sesypat odchodem jednoho hráče. Zatím ho nemůžeme nahradit, ale to, že odešel, ještě neznamená, že přestaneme vyhrávat,“ říká stoper Petr Buchta.

Trenér Michal Bílek ale komplikace tušil. „Odešel jeden z momentálně nejlepších hráčů ligy, který má úžasnou fazónu. Věděli jsme, že bez něj budeme v kombinaci slabší, že to bude cítit. Zatím se nám bez něj tolik nedaří,“ říká.

Bývalý kouč národního týmu má se svými svěřenci na čem pracovat, a tak vítá, že po zbylých zápasech 11. kola následuje reprezentační přestávka. „Musíme ji využít k tomu, abychom zapracovali na všem, jeden bod ze tří zápasů je málo,“ varuje Michal Bílek.

Fortuna liga | 11. kolo 5.10. FC Fastav Zlín - FC Slovan Liberec 0:1 6.10. FK Mladá Boleslav - FC Baník Ostrava 6.10. SK Sigma Olomouc - AC Sparta Praha 7.10. SK Slavia Praha - 1.FK Příbram 7.10. MFK Karviná - FK Dukla Praha 7.10. SFC Opava - Bohemians Praha 1905 7.10. FK Jablonec - 1.FC Slovácko 7.10. FC Viktoria Plzeň - FK Teplice

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 6. 10. 2018) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 10 8 0 2 23:6 24 2. Plzeň 10 8 0 2 15:9 24 3. Sparta 10 7 2 1 19:6 23 4. Ostrava 10 7 1 2 16:6 22 5. Zlín 11 6 2 3 17:9 20 6. Jablonec 10 5 1 4 16:11 16 7. Liberec 11 4 4 3 13:12 16 8. Příbram 10 4 2 4 17:18 14 9. Ml. Boleslav 10 4 1 5 22:23 13 10. Bohemians 1905 10 3 3 4 10:12 12 11. Karviná 10 3 1 6 14:19 10 12. Opava 10 3 1 6 11:18 10 13. Teplice 10 2 3 5 12:19 9 14. Slovácko 10 3 0 7 11:22 9 15. Olomouc 10 2 0 8 9:21 6 16. Dukla Praha 10 1 1 8 7:21 4