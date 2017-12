Fotbalový Zlín čekají změny. Kádr se na jaro bude dělat znovu, určitě zeštíhlí, říká trenér Pánik

„Kádr se bude na jaro dělat znovu, určitě zeštíhlí a trochu se provětrá. Když je těch hráčů hodně, tak je to spíš o těch uražených hráčích, kteří nehrají. Jak se chovají, co dělají… To je potom někdy síla,“ naznačuje trenér Bohumil Páník, že po vypadnutí z Evropské ligy nastanou v kabině zlínských fotbalistů během zimní přestávky změny.

Na podzim Ševci nedokázali v lize vyhrát na hřišti soupeře. Mimo svůj stadion uhráli pouhé tři body, a proto záložník Daniel Holzer s první půlkou sezóny příliš spokojený není. „Chtěli jsme více bodů hlavně z venkovních zápasů. Doma to docela šlo až na pár výjimek s Boleslaví nebo s Jihlavou, i když s ní jsme vyhráli. Nepodařili se nám hlavně venkovní zápasy. Na tom bychom chtěli v další části sezony zapracovat a zlepšit to.“

Zlín přezimuje v lize s dvaceti body na devátém místě tabulky a Holzer by bodový zisk na jaře rád zdvojnásobil. „Chtěli bychom ještě uhrát dalších minimálně dvacet bodů. To by dohromady bylo nějakých čtyřicet, z toho by už bylo pěkné místo,“ řekl hráč Zlína.

Trenér Bohumil Páník má před druhou polovinou ligového ročníku skromnější cíl, rychle získat jistotu prvoligové účasti i pro další ročník. „Chtělo by to minimálně dvanáct bodů, tedy dvaatřicet celkem. To by už měla být jistota. Každý bod navíc je dobrý. Mužstvo musí mít vyšší cíle, ale pokud to začnete říkat moc nahlas, dostanete po nose, a to bych byl velice nerad.“

Záložník Petr Jiráček doufá, že Zlínu pomůže zimní přestávka k tomu aby tým po náročném podzimu nabral síly. „Máme zase další čas na to se v klidu připravit a potrénovat. Doufám, že tým, který bude pospolu zase o trochu déle, si příští rok zase více sedne a že to bude vypadat mnohem lépe než doposud.“

Jarní část ligového ročníku začne pro Zlín v půlce února domácím zápasem proti Dukle.

HET liga (PLATNÉ K 10. 12. 2017) Tým Z V R P Skóre B 1. FC Viktoria Plzeň 16 15 1 0 34:5 46 2. SK Slavia Praha 16 9 5 2 27:7 32 3. SK Sigma Olomouc 16 9 5 2 23:10 32 4. FC Slovan Liberec 16 9 3 4 24:16 30 5. AC Sparta Praha 16 8 4 4 21:12 28 6. FK Teplice 16 6 5 5 20:17 23 7. Bohemians Praha 1905 16 5 7 4 15:14 22 8. FK Jablonec 16 5 6 5 21:20 21 9. FC Fastav Zlín 16 5 5 6 18:23 20 10. FK Dukla Praha 16 5 4 7 18:29 19 11. FK Mladá Boleslav 16 5 2 9 19:29 17 12. FC Zbrojovka Brno 16 4 3 9 12:23 15 13. MFK Karviná 16 4 2 10 16:25 14 14. 1.FC Slovácko 16 2 6 8 13:23 12 15. FC Baník Ostrava 16 2 5 9 21:32 11 16. FC Vysočina Jihlava 16 3 1 12 15:32 10