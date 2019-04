Žonglující královna z Tanzanie. Hadhara Mjejeová sklízí svými výkony na sociálních sítích ovace

Jméno Hadhara Mjejeová vám asi nic neřekne, ale třeba prezidentovi Spojených států už ano. Díky sociálním sítím se totiž tahle Tanzanka proslavila po celém světě jako žonglující královna. A i díky tomu už nemusí kopat jen do pomerančových slupek a může předvádět triky s klasickým fotbalovým míčem. Tanzanie 23:35 6. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Devětadvacetiletá žonglující Tanzanka Hadhara Charles Mjejeová dokáže s míčem věci, které jí mohou závidět – a také že závidí – dost často vykulení mužští přihlížející.

Cesta do hlubin fanouškovy duše: ‚Na stadion se chodí kvůli atmosféře, bez emocí to nejde‘ Číst článek

„Pozoroval jsem co s míčem umí a její dovednosti jsou neuvěřitelné. Neexistuje žádná možnost, že bych dokázal to, co dělá s balonem ona, jak ho bez problémů ovládá. Lidé už ji poznávají po celém světě, takže i my tady bychom ji měli ocenit,“ přiznává jeden z návštěvníků turné tanzanské freestylové královny po Africe.

Během něj už Mjejeová své umění ukázala v Gabonu, Jižní Africe, Kamerunu a několika dalších zemích. Při svých vystoupeních balon udržuje ve vzduchu bez problémů ve stoje, sedě i kleče a přitom používá víc než nohy a patičky třeba hlavu, ramena nebo krk, hruď a kolena.

„Někteří lidé si myslí, že používám při žonglování černou magii, ale tak to vůbec není. Jen rozvíjím svůj talent, který jsem objevila a už šest let pilně žonglování trénuji. V tomhle balonu nic není,“ ukazuje Hadhara Charles Mjejeová v hlavním městě Malawi na oprýskaný míč, se kterým své kousky předvádí.

Ocenil ji i Donald Trump

„Začínala jsem žonglovat se slupkami od pomerančů a strašně mě to chytilo. Pak jsem si ušila vlastní míč a až potom jsem si mohla koupit normální míč na fotbal,“ vzpomíná matka dvou synů, která si freestylovými triky s balonem vlastně vydělává, aby s nimi měla kde bydlet a co jíst. Za dvě minuty svého vystoupení si Mjejeová účtuje v přepočtu asi stokorunu a sní, že se stane žonglující profesionálkou.

‚Až to skončí, odejdu.‘ Maradona chce kvůli nepřízni rozhodčích ukončit angažmá v Mexiku Číst článek

„Sledovala jsem videa profesionálních fotbalistů a učila se. Obdivuji z nich hlavně Ronaldinha, Zidana, Messiho a Cristiana Ronalda. Od nich čerpám inspiraci nejvíc,“ dodává Mjejeová, která fotbal hrát kvůli svému respiračnímu onemocnění nemůže. Teď se její videa rychle šíří internetem a počet jejích sledujících roste.

O to víc, když si ji všimli už i v Bílém domě. Twitterový účet prezidenta USA Donalda Trumpa sdílel jedno z jejích videí a přidal k tomu komentář – úžasné! V rodné Tanzanii za Mjejovou orodují třeba krajanky.

„Představitelé našeho státu, nepodporujte jen mužský fotbal, podporujte i ženský. Prezidente Magufuli, postarej se o tuto ženu Hadharu. Má úžasný talent, tvrdě trénuje a viděli jsme ji už i v televizi. My, ženy starající se o domácnost, jí fandíme.“

A díky internetu může Mjejeové držet palce celý svět a sledovat, kam až to žonglující Tanzanka dotáhne.