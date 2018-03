Zpět do předkola. Český fotbal pro příští rok přišel o šanci na přímý postup do Ligy mistrů a Evropské ligy

Ligový šampion začne o Ligu mistrů bojovat už ve třetím předkole ze čtyř, stejně jako vítěz domácího poháru v Evropské lize. To je reálný dopad toho, že český fotbal klesl v pohárovém koeficientu na třináctou příčku za Švýcarsko a Rakousko.

„Dostat se do Evropy je čím dál těžší, ale bohužel… příští rok to bude zase o něco těžší. Určitě se o tom bavíme a sledujeme to,“ popsal pro Radiožurnál plzeňský brankář Aleš Hruška.

Zmíněné změny se týkají až příštího roku. Ještě letos v létě platí, že český mistr má velkou šanci na přímý postup do hlavní fáze Ligy mistrů, a to za předpokladu, že si vítěz prestižní soutěže zajistí účast i ze své ligy.

Například Ligu mistrů ovládne Real Madrid, který zároveň skončí ve španělské lize do čtvrtého místa.

'Nemysleli jsme na to'

Dobrou pozici v žebříčku, který o nasazení v evropských pohárech rozhoduje, chtěl český fotbal udržet. Poslední šanci na zvrat měla Plzeň, ale to by musela přes Sporting Lisabon přejít a uhrát ještě další body.

„My jsme se připravovali na to, abychom postoupili do dalšího kola. S tím, že by to byl bonus pro český fotbal. Že bychom na to ale mysleli, že musíme postoupit právě kvůli tomuhle, tak to ne,“ popisoval plzeňský útočník Marek Bakoš.

Propad navíc může pokračovat. Pohárový koeficient se totiž počítá z výsledků za posledních pět let a Česko v příští sezoně škrtne velmi úspěšný ročník 2013/2014. Jednotlivé týmy by pak musely začínat v kvalifikaci ještě o něco dřív.