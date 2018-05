Zpívalo se, slavilo a nejméně jednomu člověku se ulevilo. Trenéru Slavie se zápas konečně líbil

Mohlo být jasno, ale není – jak už víte, fotbalisté Slavie oddálili v lize mistrovské oslavy Plzně. V očekáváném utkání vyhrál pražský tým, a stále má teoretickou šanci na obhajobu titulu. A radost byla vidět i na trenérovi Jindřichu Trpišovském, který zatím na lavičce Slavie moc důvodů ke spokojenosti neměl. Praha 20:25 6. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Slavie Jindřich Trpišovský | Foto: SK Slavia Praha | Zdroj: www.slavia.cz

„Viděl jsem to na hráčích, viděl jsem to na lidech na stadionu, jak moc důležité to pro nás je, abychom ten zápas zvládli,“ mohl si oddechnout trenér Jindřich Trpišovský.

Slavia nedala plzeňskému rivalovi moc šancí a konečně asi naplnila představu, jakou tenhle kouč má o fotbale. Hlavně proti papírově slabším soupeřům totiž pražský tým v jarní části sezóny od příchodu Trpišovského nepřesvědčoval.

Tentokrát ale Slavia ukázala potenciál, který je v hráčském kádru. Trenéra Jindřicha Trpišovského, až na výjimky, nelimitovaly na rozdíl od minulých zápasů zdravotní problémy hráčů nebo karetní tresty.

„Určitě je to podstatná změna i v takovém týmu jako je Slavia, když máte najednou k dispozici o šest hráčů navíc. Zaplaťpánbůh jsme mohli sestavu postavit podle toho, jaký jsme čekali průběh hry a mohli jsme i kvalitně dostřídávat. Měli jsme k dispozici jak rychlostní typy hráčů, tak silové,“ vyjmenovával na tiskové konferenci po zápase Trpišovský.

Výkon slávistických fotbalistů oceňovali na nejrůznějších sociálních sítích i fanoušci, část z nich zatím nebyla ze hry týmu pod Jindřichem Trpišovským úplně nadšená.

Vzor Vrba

Tentokrát ale slavili - stejně jako hráči a všichni v klubu - sice dílčí, ale důležitý úspěch - výhru nad Plzní. Pro slávistického kouče to bylo v jeho ligové kariéře první vítězství nad Viktorií.

„Spíš to beru tak, že jsem rád, že jsme takhle silný tým porazili. Navíc proti trenérovi, o kterém jsem se nikdy netajil zmiňovat, že je to kouč, kterým jsem se hodně inspiroval. Byl to jeden z trenérů, kteří opravdu hodně změnili český fotbal, zejména po stránce myšlení,“ cenil si Jindřich Trpišovský, že uspěl v trenérském souboji proti Pavlu Vrbovi.

Slavia sice Plzeň porazila, potěšila fanoušky, obhajoba titulu je ale stále jenom teoretická. A kouč pražského týmu nemá pocit, že by Viktoria ještě mohla náskok a první místo ztratit.

„Ani nevím, s kým hrají. My máme svých problémů dost, navíc ve středu hrajeme finále poháru. Díváme se na to tak, že jsme si upevnili druhé místo a naladili jsme se na středeční finále poháru,“ myslí už Jindřich Trpišovský na souboj s Jabloncem

Pokud totiž Slavia pohár vyhraje, splní jeden z cílů pro sezónu.