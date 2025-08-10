Fotbalisté Plzně přišli o tři body v nastaveném čase. Nepodařilo se nám vedení zpečetit, říká Koubek
Plzeňští fotbalisté v ligovém duelu se Slováckem neudrželi vedení a stejně jako v předchozím souboji s Jabloncem přišli o tři body v nastaveném čase. Tým z Uherského Hradiště v něm zahrával po intervenci VARu penaltu za ruku Durosinmiho, ze které hostující Trávník zařídil remízu 1:1.
Michal Trávník se rozběhl a zakončil nekompromisně. Stadion ve Štruncových sadech utichl. Plzeň – Slovácko 1:1.
„Musím říct, že jsem ani nebyl nervózní. Samozřejmě tam probíhají nějaké myšlenky, ale věřil jsem si, že to dám a vyšlo to,“ okomentoval rozhodující okamžiky zkušený Michal Trávník. Gólman Jedlička skočil doprava a kapitán Slovácka poslal míč nekompromisně doprostřed brány.
V minulém kole stejnou možností vyrovnat z penalty pohrdl v duelu se Slavií Vlastimil Daníček, který závěr v Plzni nedohrával. I pokud by ale na hřišti byl, na penaltu by šel Trávník.
„Jo, vzal bych si to, protože říkal, že už to odevzdává zase dál, takže bych šel já,“ popisoval Michal Trávník. Slovácko tak získalo druhý bod v sezóně, Plzeň naopak už čtyři body v aktuálním ročníku poztrácela v nastavení. V minulém duelu s Jabloncem to bylo v devadesáté páté minutě.
„Samozřejmě nejsme nikdo spokojený, je to podruhé, že ano. V závěru zápasu ztratíme dva body, dvakrát dvě jsou čtyři. Musí dát druhý gól. Nám se prostě nepodařilo to vedení pečetit, a v tu chvíli soupeř cítí šanci,“ litoval plzeňský trenér Miroslav Koubek, že jeho svěřenci nevyužili některou z možností navýšit vedení.
Neuspěli Červ ani Durosinmi a v závěru přišla navíc ruka nigerijského útočníka v pokutovém území. „Před pár týdny, měsíci, to byl nejlepší útočník v lize. Nemá tu pohodu, nemá optimální sportovní formu, to vidíme opakovaně. Ale dřel, bojoval, dřel,“ zastal se Durosinmiho trenér Koubek.