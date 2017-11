Fotbalový a hokejový svaz upozornily ministerstvo školství v otevřeném dopise na problém s vyplácením dotací

V dopise fotbalová asociace a hokejový svaz upozornily na to, že státní dotace z programu IV můžou v letech 2017 až 2019 čerpat jen spolky celostátní působností a jejich pobočné spolky, což je například Sokol. Ale členské spolky sportovních svazů, tedy kluby a tělovýchovné jednoty, na dotace na provoz a údržbu nedosáhnou. Podle fotbalové asociace i hokejového svazu jsou tyto podmínky hodně neobvyklé.

„Společně s hokejovým svazem chceme iniciovat debatu s ministerstvem školství v tom duchu, aby finanční prostředky ze státních programů doputovaly i do těch nejnižších pater českého sportu, tedy sportovních klubů a tělovýchovných jednot,“ vysvětluje Rudolf Řepka, generální sekretář fotbalového svazu.

Mluvčí českého hokejového svazu Zdeněk Zikmund dodává, že svaz nevlastní žádný stadion ani žádnou hokejovou arénu, a proto peníze potřebují právě kluby, které za provoz a údržbu sportovišť musejí platit.

„Ty peníze potřebují právě ty kluby, které vychovávají mládež, které v těch arénách hrají soutěže. Řada zimních stadionů tyto prostředky potřebuje a neobejde se bez nich. Ať už jde o rekonstrukce šaten, ledové plochy a tak podobně,“ popisuje Zikmund.

Na provoz a údržbu měly původně dostat kluby z ministerstva školství 250 milionů korun, program ale ministerstvo na konci září zrušilo s tím, že ho loni v listopadu vypsalo špatně. Vypsalo ho tedy znovu, ale jeho podmínky už drtivá většina klubů nesplňovala.

Na otevřený dopis reagovalo ministerstvo školství prohlášením, že členské spolky podle něj nemohou být příjemci dotace z právních důvodů. O výši přidělené dotace musí vždy rozhodnout resort a ne svazy. Samostatný program na provoz a údržbu sportovišť nebude v roce 2018 ministerstvo vypisovat, řekla mluvčí resortu Jarmila Balážová.

„Ministerstvo se po pečlivé úvaze rozhodlo, že chce zajistit a garantovat mnohem spravedlivější rozdělení peněz přímo směrem ke svazům a klubům. Právě proto budou finanční prostředky alokovány do dalších programů, kam půjdou peníze přímo pro kluby a svazy,“ dodala Balážová.

Sportovním klubům se ale rozhodla přispět na provoz a údržbu sportovišť také Česká unie sportu. Asi šesti stovkám klubů a tělovýchovných jednot dá unie celkem sedm miliónů korun. Je to dvacet procent z částky, kterou měly dostat jako státní dotaci z programu IV a peníze by měly dostat do konce listopadu.