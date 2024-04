Vsetín trápí ztráty velkých hráčů. ‚Dva zápasy od nás ale byly velmi dobré,‘ chválí trenér Valachů Weintritt

Hokejisté Vsetína od 18.00 nastoupí v Brně ke čtvrtému utkání baráže o extraligu proti Kladnu, ve které prohrávají 0:3 na zápasy. Na náhradním stadionu, na kterém jinak sídlí brněnská Kometa, však bude opět vyprodáno a vsetínští fanoušci v počtu 7700 poženou svůj tým k pokračování v sérii a odvrácení konce sezóny. A bojovně je naladěn i trenér Valachů Jiří Weintritt. Brno 8:21 22. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejisté Kladna Eudards Tralmaks a Vsetína Pavel Klhůfek ve vzájemném souboji | Foto: Václav Šálek | Zdroj: Profimedia

„Sice prohráváme 3:0, ale dva zápasy byly z naší strany velmi dobré. Je to hokejový život, chlapci budou stejně motivovaní a Vsetín se nikdy nevzdává,“ říká před čtvrtým zápasem baráže o extraligu proti Kladnu vsetínský trenér Jiří Weintritt.

Ten musí počítat od začátku série ztráty, zejména ze zdravotních důvodů. Zápasy na Kladně třeba nemohla odchytat z důvodů angíny jasná vsetínská brankářská jednička Maxim Žukov.

„Byla škoda, že Maxim onemocněl těžkou angínou v nepravou chvíli. My ho na začátku sérii potřebovali v plné formě a to se nestalo. Patriks Zabusovs také nehrál, ten už navíc do série nezasáhne. Nehráli ani Vít Jonák, Ondřej Smetana nebo Jakup Teper – to jsou velcí hráči,“ vypočítává hlavní kouč Valachů všechny absence.

Náhradníci si ale vedli na výbornou, třeba devatenáctiletý Matyáš Dědek ve svém prvním zápase na nejvyšší úrovni zapsal bilanci 1+1. Ve čtvrtém zápase navíc přesilovku Vsetína zkvalitní Vít Jonák, který se vrátí po disciplinárním trestu.

Kladno: Zůstat obezřetní

Zásadním problémem je ale pro vítěze první ligy skvěle chytající gólman Kladna Adam Brízgala.

„Musíme si ho vyhodnotit na videu. Je potřeba chodit do brankoviště, aby měl co nejtěžší práci. Budeme se snažit uhrát první bod,“ burcuje hlavní trenér vsetínských hokejistů.

Sám kladenský brankář ví, že jeho tým musí i za stavu 3:0 na zápasy jít do čtvrtého klání s potřebnou koncentrací.

„Musíme zůstat v plném soustředění. Začátky máme výborné, v první třetině dáváme góly a dominujeme je skoro celé. Nastoupit tak, jako jsme hráli poslední dva zápasy, je klíč k výhře. Nejlépe dát třeba dva góly a hrát sice s klidem, ale zodpovědně,“ přeje si rodák z Prahy.

A v podobném duchu se ohledně dobrého startu do zápasu číslo 4 vyjadřuje i třígólový střelec z baráže Richard Jarůšek.

„Začátek bude důležitý. Hodně by nám pomohlo dát první gól. Sice vedeme o tři zápasy, ale pro nás to nekončí, viděli jsme to v semifinále, jak dopadla Sparta s Třincem. Musíme být šťastní, že vedeme, ale je potřeba být pořád obezřetný,“ myslí si kladenský útočník, který ale dobře ví, že Třinec letos otočil stav 0:3 v proti Spartě v extraligovém semifinále.

Zbytečného brouka do hlavy si tím ale nasazovat nechce.

„Jestli chceme zůstat v extralize, tak musíme podat takový výkon, kterým Vsetín porazíme. Doufám, že na to nikdo nemyslí. Do půlnoci jsme mohli oslavovat, ale musíme udělat poslední krok, o kterém se říká, že je ten nejtěžší,“ hlásí před startem čtvrtého zápasu baráže o extraligu kladenský útočník Richard Jarůšek.

Utkání začíná v pondělních 18 hodin a stanice Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos. Server iROZHLAS.cz ho bude sledovat v podrobné online reportáži.