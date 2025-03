VIDEO: Sporný gól v zápase s Hradcem Králové stál Mladou Boleslav další vítězství. Neměl být uznán

Dokonalý obrat se ve třetím čtvrtfinále play-off hokejové Tipsport extraligy podařil hokejistům Hradce Králové. Z 1:3 Východočeši otočili zápas v Mladé Boleslavi na konečných 4:3. Nejvíc se ale diskutovalo o vyrovnávací trefě Mountfieldu. Středočeši se po ní hodně zlobili na rozhodčí Hradila a Mrkvu. V pátek šéf extraligových rozhodčích Vladimír Pešina uznal pochybení sudích ve čtvrtečním duelu. Branku uznat neměli. Mladá Boleslav 12:26 21. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Hradec Králové si ve čtvrtfinále hokejové Tipsport Extralligy připsal první bod a zároveň snížil stav s Mladou Boleslaví na 1:2 na zápasy. V 56. minutě vstřelil v Mladé Boleslavi vyrovnávací branku David Šťastný a vítězství zařídil po pár minutách, tedy v čase 57:36, Kevin Klíma.

Vyrovnávací střela Davida Šťastného bude ale nejen hokejistům Mladé Boleslavi dlouho ležet v žaludku. Rozhodčí už totiž odpískali konec hry, ale Šťastný zpoza betonu Boleslavského brankáře dopravil puk do branky.

Rozhodčí šli celou situaci porovnat s videem, branku ale následně uznali. Gól může být uznán i po odpískání, pokud tím není hra ovlivněna. V tomto případě se ale podle mnohých o platnou střelu nejednalo.

To, že branka uznána být neměla, potvrdil šéf extraligových rozhodčích Vladimír Pešina. Uznal zásadní pochybení sudích ve čtvrtečním duelu Mladé Boleslavi proti Hradci Králové a suspendoval je.

Frustrace domácích

„Když by ta střela někde Dominovi propadla, ten kotouč klouzal do brány, dojel tam, rozhodčí to neviděl a písknul, tak se to asi uznává. To si myslím, že je pravidlově takhle. Pokud je hra přerušená, rozhodčí pískne a puk dopraví hráč do brány, tak za mě ten gól nemůže být uznán,“ řekl po zápase trenér mladoboleslavských bruslařů Richard Král.

Mladoboleslavský klub vydal po utkání prohlášení, kde proti gólu důrazně protestoval. „Všichni cejtili obrovskou křivdu, bylo vůbec těžký je na poslední tři minuty připravit,“ dodal Král. Podle názoru středočechů brankář Dominik Furch totiž slyšel hvizd a přestal chytat.

Mladá Boleslav se z „křivdy“ musí rychle oklepat. Už od 17. hodin odehraje s Hradcem Králové další zápas.