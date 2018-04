1099 zápasů, 282 gólů v NHL. Radim Vrbata ukončil kariéru

Vrbata odehrál poslední utkání po předchozích patnácti, v nichž se nevešel do sestavy. K návratu do Česka se rozhodl i kvůli rodině. "Dohodli jsme se tak už před sezonou. Máme tři syny, přičemž nejstaršímu je devět. Potřebuje zpátky do Čech s ohledem na jazyk, školu a také všechno ostatní," vysvětlil Vrbata.

Zároveň ale také připustil, že není snadné ve slavné lize držet krok s ostatními. "V létě mi bude sedmatřicet. Víte asi všichni dobře, jak to je. Když hrajete zápasy, uvědomíte si naplno, jak rychlá ta hra je. A že je třeba nechat prostor mladým hráčům," prohlásil Vrbata.

Mladoboleslavský rodák se v nejlepší hokejové lize světa rozloučil po 1057 odehraných zápasech základní části, v nichž stihl nastřádat 623 bodů za 284 branek a 339 asistencí.

Ve 42 duelech play off přidal 18 bodů díky osmi trefám a 10 nahrávkám. Ve své poslední sezoně stihl rovněž 42 duelů a připsal si pět gólů a devět přihrávek. Koncem října proti Anaheimu zaznamenal svůj sedmý hattrick kariéry v NHL.

V noci odehrál svůj poslední zápas v NHL ten, díky němuž existují @bezfrazi. Radim Vrbata za sebou nechává vizitku 1057 utkání, jen šest Čechů jich zvládlo víc.

Gratuluju k úžasné kariéře, Radime. pic.twitter.com/DKUx6EXqJi — Frantisek Suchan (@suchosfany) 8. dubna 2018