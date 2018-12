Třinec přehrál Litvínov a nadále vede ligu, Pardubice prohrály deváté utkání v řadě

V rámci 25. kola Tipsport extraligy porazil první Třinec poslední Chomutov 4:1 a stále vévodí soutěži. Liberec přehrál Vítkovice 4:0 a třetí Hradec porazil Mladou Boleslav až po prodloužení. Litvínov prohrál s Plzní 1:2 po samostatných nájezdech. Karlovy Vary zvítězily 4:3 proti Pardubím. A vítězství o gól si připsala i Olomouc v zápase se Zlínem. Třinec, Litvínov, Karlovy Vary, Liberec, Hradec Králové Olomouc 21:34 7. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Marcinko prostřelil Justina Peterse v brance Chomutova | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

HC Oceláři Třinec – Piráti Chomutov (4:1)

Hned ve druhé minutě utkání mohli domácí v přesilové hře skórovat. Hrňa udělal kličku Petersovi, ovšem do odryté branky puk neprotlačil přes brusle chomutovského Valacha. Následně na druhé straně hřiště vyrazil střelu Klimy Hrubec. Stejný souboj se opakoval také v 17. minutě, ale domácí gólman vychytal jak střelu mladého útočník, tak dorážku Dietze. V závěru první třetiny dostali i hosté výhodu přesilové hry. Jedinou šancí v ní byl samostatný únik Vantucha a Koblasy. Proti změně skóre byl ale brankář domácích.

U úvodu prostřední části hry dostali domácí výhodu přesilové hry a následně i 83 vteřin dlouhou dvojnásobnou přesilovou hru. Ovšem Marcinko nedokázal ani ve dvou šancích skórovat a Roth následně rozezněl pouze tyč Petersovy branky. Třinec se tak prosadil až ve 27. minutě, kdy, v závěru pětiminutové přesilové hry, otevřel skóre utkání Kanaďan Werek.

O deset minut později navýšil na 2:0 Marcinko a necelou minutu poté přidal třetí gól Třince Chmielewski. V poslední minutě druhé třetiny mohl snížit nejprve Klima a následně i Duda, ale oba hráče vychytal gólman Hrubec.

Do třetí třetiny vstoupili hosté aktivně a snažili se střílet na Hrubcovu branku ze všech úhlů. Ovšem pokus Šticha i Dietze zlikvidoval třinecký gólman. V 51. minutě se k tvrdé střele dostal domácí Chmielewski, puk ale v klidu chytil Peters. Následně získali domácí k dobru 112 vteřin trvající přesilovku pěti proti třem. Gól z ní ale nevytěžili. Na 4:0 ale navýšil v 57. minutě střelou mezi beton a lapačku Chmielewski. Hosté nakonec přeci jen přidali čestný zásah. Šest vteřin před koncem utkání korigoval stav utkání na 4:1 Klhůfek.

HC VERVA Litvínov – HC Škoda Plzeň (1:2 po s.n.)

V úvodu zápasu se do několika šancí dostali hosté, ale ani jednu z nich nevyužili. Následně vypálil na Milčakova Jurčík, ale plzeňský gólman puk vyrazil. V 11. minutě prověřil hostující Jones pozornost Januse. Ten ale puk dokázal zkrotit. V závěru úvodní dostaly oba týmy ještě výhodu přesilové hry, ale ani jedno z mužstev ji nevyužilo.

První polovina prostřední části hry přinesla několik vyloučení v obou týmech. Ani jedno z mužstev ale nevyužilo ani nabídnutou přesilovou hru, ani ve čtyřech hráčích. Blízko gólu byl ve 36. minutě domácí Petružálek, který ale zblízka trefil pouze Milčakova. A tak i druhá třetina zápasu skončila bez branek.

Úvodní branku utkání vstřelili nakonec hosté, když se ve 44. minutě z dorážky prosadil Němec. Hra se následně přelévala z jedné strany na druhou a ani jednomu mužstvu se nedařilo ohrozit branku soupeře. V závěru 55. minuty usedl na dvě minuty na trestnou lavici domácí Baránek a vypadalo to, že bude hotovo. Domácím se ale podařilo v oslabení vyrovnat, když si na nahrávku Trávníčka najel k levé tyči Gerhát a rozvlnil síť za Milčakovými zády.

Utkání tak dospělo do prodloužení, ve kterém si nejvýraznější šanci vypracoval Hübl, který se ocitl sám před Milčakovem, ale bohužel pro domácí branku netrefil. Pokračovalo se tak nájezdy. V první sérii uspěl za hosty Kratěna. Domácí Kašpar tak úspěšný nebyl. Následně se netrefil žádný z hráčů ani ve druhém a ani ve třetím kole nájezdů. Ve čtvrté sérii se naopak trefili jak Kovář, tak Lukeš. A když se z poslední dvojice neprosadil ani jeden z hráčů, tak zvítězila Plzeň 1:2 po samostatných nájezdech s tím, že ten vítězný proměnil Jan Kovář.

HC Energie Karlovy Vary – HC Dynamo Pardubice (4:3)

Do utkání vstoupili lépe hráči Energie. Ti již po 66 vteřinách otevřeli skóre utkání, když se z levého kruhu trefil Vlach. V 8. minutě zápasu vyjel domácí gólman z branky, ale k puku se dostaly Pardubice. Naštěstí pro domácí se ale Novotný stihl rychle do brankoviště vrátit a kotouč ukrýt ve své lapačce. Díky tomu mohli jít domácí do dvoubrankového vedení. Zasloužil se o něj Flek, který trefil odkrytou branku. Z následující šance ale Dynamo snížilo. Přesněji Treille rozvlnil síť za zády Novotného.

Vyrovnat mohl ve 26. minutě Procházka, který ale svou střelou minul branku. Pak si Pardubice zahrály ještě přesilovou hru, ale v gól ji neproměnily. To se jim povedlo až za běžného počtu hráčů na ledě ve 38. minutě, když se střelou ke vzdálenější tyči prosadil Hrabal.

Ve 44. minutě chytil Mikúšovu střelu Hamerlík. Zasáhnout ale pardubický gólman nedokázal o pět minut později proti střele Beránka mezi betony. Karlovy Vary si tak vzaly zpět úzké vedení o jednu branku. Vzápětí šli ale domácí do oslabení, když dostal dvouminutový trest Kovačevič. Ani takový počet hráčů na ledě ale nevadil domácímu Flekovi, který z prostoru mezi kruhy přesně zamířil a vstřelil čtvrtý gól Energie. Pardubice dokázaly minutu a půl před koncem utkání snížit na 4:3, když se prosadil Dušek. Z následné power-play už ale branku nevstřelily.

Bílí Tygři Liberec – HC Vítkovice Ridera (4:0)

Aktivnějším týmem začátku utkání byli domácí. Po pokusech Valského, Zachara a Krenželoka se ale ujala až střela Hudáčka, který zblízka trefil odkrytou část vítkovické branky. Následně dostali domácí ještě výhodu přesilové hry, kterou pět vteřin před jejím koncem využil tečí Lenc. V 15. minutě se do první gólové šance dostali také hosté. Květoň ale Willa tváří v tvář neprostřelil.

Hosté mohli snížit hned v úvodu druhé třetiny. Tybor měl před sebou prázdnou branku, ale bohužel pro hosty ji netrefil. Ve 29. minutě se do úniku dvou na jednoho dostali domácí Jelínek a Valský, ale střelu druhého jmenovaného vyrazil gólman Dolejš. O čtyři minuty později zasáhl Will pozorně proti tečované střele Mrázka a nepřipustil tak inkasování. Vítkovice následně nevyužily svou první přesilovou hru utkání a poté na druhé straně hřiště neprostřelil Dolejše Valský.

Ve 42. minutě dokázal vítkovický gólman Dolejš zasáhnout proti teči Jelínka. O čtyři minuty později se tentýž souboj opakoval. Šťastnější byl tentokrát domácí hráč, který tak navýšil na 3:0. Následně hosté nevyužili přesilovou hru a tak se v 55. minutě prosadil opět Liberec. Konkrétně Hudáček, který se zorientoval před Dolejšovou brankou a dostal puk za brankovou čáru. Deset vteřin před závěrečnou sirénou mohli domácí vstřelit ještě pátou branku utkání. Po úniku dvou na jednoho ale Vlach trefil jen tyč.

Mountfield HK – BK Mladá Boleslav (2:1 po prodl.)

Branku v úvodní třetině neviděli fanoušci ani v Hradci Králové. Několik střel si ale připsaly oba týmy. Nejprve ve 3. minutě netrefil Chalupa opuštěnou branku hostí. O dvě minuty později vyrazil na opačné stradě kluziště Pláňkovu střelu Maxwell. V 10. minutě se dostal před Kantora Smoleňák, který ale nedokázal usměrnit puk mezi betony mladoboleslavského gólmana. V závěru třetiny mohl otevřít skóre Vincour, který ale nastřelil jen Kantorovu výstroj.

Ve 25. minutě utkání zabránil skórování domácímu Pavlíkovi Kantor. O dvě minuty později nasměroval Smoleňák Pavlíkovi puk na střelu z první, ale některý z hostujících hráčů zablokoval hradeckému obránci hůl, a ten tak nedokázal vystřelit. Ve 30. minutě se Kantor prezentoval dalším povedeným zákrokem, když do své lapačky chytil střelu Vopelky.

Následně byl vyloučen hostující Knotek a domácí přesilovou hru využili. Skóre utkání otevřel Smoleňák, který na druhý pokus překonal Kantora. Před koncem druhé třetiny ještě netrefil tvrdou ranou branku Pavlík a tak se šlo po druhé třetině do kabin za stavu 1:0 s tím, že si hosté do poslední třetiny přenesli minutu a čtvrt dlouhou přesilovou hru.

Jenže ani tu, ani další klasickou přesilovou hru a následně ani ne 48 vteřin dlouhou dvojnásobnou přesilovku hosté nevyužili. Poté se situace otočila a přesilovou hru si zahrál Mountfield. Během ní se do velké šance dostal Vincour, který ale trefil pouze mladoboleslavského brankáře. Deset minut před koncem utkání se Hradec zaměřil jen na bránění a hosté toho využili. V 53. minutě vyrovnal na 1:1 střelou do růžku branky Knotek. Mladá Boleslav mohla v závěru utkání stav dokonce i otočit, ale Žedl nezvládl zpracování puku a zazdil tak možnost střely z výhodné pozice.

Zápas tak dospěl do prodloužení. V něm se nejprve domácí dostali do úniku dvou na jednoho. Střelu Bičevskise ale Kantor chytil do lapačky. O 24 vteřin později byli ale domácí již úspěšní. Konkrétně Zámorský se napřáhl mezi kruhy a dostal puk až do branky.

HC Olomouc – PSG Berani Zlín (2:1)

První šanci utkání si připsal domácí Irgl, který ale tvrdou ranou minul zlínskou branku. V přesilové hře byl blízko gólu Okál. Proti byl ale brankář Lukáš, který včas sklapl betony. Poté dostali hosté výhodu další přesilové hry, ale Kubiše s Lakatošem vychytal Lukáš a Herman netrefil prázdnou branku. V závěru úvodní části hry ještě vychytal čtyři dorážky hostů Lukáš.

Gólman Lukáš podržel Hanáky také v první minutě druhé třetiny, když vyrazil střelu Honejska. I díky tomu mohli domácí ve 27. minutě otevřít skóre utkání. Střelou ke vzdálenější tyči se prosadil Ondrušek. O šest minut později navíc Olomouc využila přesilovou hru, když zmatků před brankou využil opět Ondrušek a navýšil na 2:0.

Ihned poté se strhlo na ledě několik šarvátek, které rozhodčí „ocenili“ šesti trestnými minutami pro oba týmy. Následně Zlín dvakrát zachránil před další inkasovanou brankou gólman Sedláček, který nejprve zasáhl proti dorážce Buriana a po té srazil betony proti střele Laše.

Zlínu se ale podařilo ve 43. minutě snížit na 2:1, když Okál využil přesilovou hru. O tři minuty později se Irgl pokusit bekhendem vyzrát na Sedláčka, ale to se mu nepodařilo. Následně mohl využít další přesilovou hru hostující Herman, ale Lukáš byl pozorný a včas sklapl betony k sobě. V 55. minutě se ke střele dostal Nosek, ale Lukáš ji v pohodě chytil.

Zlín tak již v čase 56:42 odvolal Sedláčka a hrál v šesti mužích v poli. A bylo z toho hned několik šancí. Puk se odrazil nejprve k Fořtovi, který nedokázal přehodit Lukášův beton. Následně na druhé straně ledové plochy nastřelil Ostřížek pouze brankovou konstrukci. Poté se puk ztratil ve skrumáži hráčů před Lukášem, který si ale kotouč dokázal najít. Více toho hosté již nestihli a Kohouti tak obhájili vedení o jednu branku.

25. kolo hokejové extraligy:

HC Oceláři Třinec - Piráti Chomutov 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 27. Werek (Martin Růžička, Roth), 37. Marcinko (D. Musil, Hrňa), 38. Chmielewski (O. Kovařčík), 57. Chmielewski (Galvinš, Werek) - 60. Klhůfek (Marjamäki, M. Svoboda). Rozhodčí: Lacina, Šír - Kajínek, Zavřel. Vyloučení: 2:4, navíc Flemming (Chomutov) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:0. Diváci: 4096.

HC Verva Litvínov - HC Škoda Plzeň 1:2 po sam. nájezdech (0:0, 0:0, 1:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 57. Gerhát (Trávníček, Ščotka) - 44. V. Němec (D. Kindl, Kratěna), rozhodující sam. nájezd Jan Kovář. Rozhodčí: Bjälkander (Švéd.), Hribik - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 4:3, navíc D. Kindl (Plzeň) 10 min. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 5534.

HC Energie Karlovy Vary - HC Dynamo Pardubice 4:3 (2:1, 0:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 2. R. Vlach (T. Mikúš), 13. Flek (Kovačevič, Gríger), 49. O. Beránek, 51. Flek - 14. Treille (P. Sýkora, Bubela), 38. Hrabal, 59. Dušek (Cardwell). Rozhodčí: Pešina, Pavlovič - D. Hynek, Gerát. Vyloučení: 2:3. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 3634.

Bílí Tygři Liberec - HC Vítkovice Ridera 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 8. L. Hudáček (Redenbach, Birner), 12. Lenc (Filippi, M. Kvapil), 46. P. Jelínek (Valský, Ševc), 55. L. Hudáček (Hanousek, Birner). Rozhodčí: Hejduk, R. Svoboda - Komárek, Pešek. Vyloučení: 1:4. Využití: 1:0. Diváci: 4671.

Mountfield Hradec Králové - BK Mladá Boleslav 2:1 v prodl. (0:0, 1:0, 0:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 32. Smoleňák (Vincour, F. Pavlík), 62. Zámorský (Smoleňák) - 53. T. Knotek (Pabiška, Pláněk). Rozhodčí: Hradil, Kika - Gebauer, Lederer. Vyloučení: 4:2. Využití: 1:0. Diváci: 4338.

HC Olomouc - PSG Berani Zlín 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 27. Ondrušek (Holec, J. Galvas), 33. Ondrušek (Jergl, Ostřížek) - 43. Okál (Herman). Rozhodčí: Úlehla, Pražák - J. Frodl, Lučan. Vyloučení: 7:5. Využití: 1:1. Diváci: 5029.