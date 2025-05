Je takový hodný, ale má potenciál, komentuje kouč národního týmu Rulík Klapkův výkon

Útočník českého hokejového národního týmu Adam Klapka odehrál svůj první zápas po příletu ze zámoří a hned v něm skóroval, když uplatnil svých 203 centimetrů v brankovišti. Právě to by mu mohlo pomoci získat místenku v týmu pro mistrovství světa. Brno 10:45 4. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Adam Klapka radující se z gólu proti Švédsku | Foto: Václav Šálek | Zdroj: ČTK

Čeští hokejisté ve druhém zápase turnaje v Brně sice prohráli se Švédskem 2:4, podle trenéra Rulíka ale utkání přineslo spoustu důležitých poznatků směrem k nominaci na mistrovství světa. Hlasitě si o ni řekl i dvoumetrový Adam Klapka, který svých parametrů dokonale využil ke skórování z předbrankového prostoru.

„Místo kolem brány je něco, kde dominuju a vím, že proti mně těžké hrát. Je to moje silná stránka a chci tam trávit co nejvíc času. Chtěl jsem se tam dostat a povedlo se mi dát gól,“ okomentoval útočník Adam Klapka svůj zásah, který snížil v přesilovce dorážkou z brankoviště na 2:3.

„Vůbec to nebylo špatné. Potřebuje se dostat do herního tempa, protože delší dobu nehrál. Líbilo se mi, jak výborně pracoval v brankovišti. Celkově si myslím, že má v sobě potenciál,“ okomentoval Klapkův přínos i trenér národního týmu Radim Rulík. Zároveň dodává, že i přes jeho fyzické parametry, které u soupeřů vzbuzují respekt, je Klapka „takový hodný“.

Klapka ale přeci jen pár ran na ledě rozdal. „Člověk by se měl zastat svého spoluhráče. Nemohl jsem jen tak odjet a nechat to být. Jestli trenér řekl, že jsem moc hodný, tak hodný nebudu,“ slíbil směrem k nedělnímu utkání Klapka.

„Je to moje malinký miminko, snažil jsem se o něj starat celou sezonu. Je to skvělý a neskutečně pracovitý kluk, v brankovým prostoru neskutečně platný. Doufám, že v tom bude jen pokračovat,“ okomentoval Klapku jeho spoluhráč z Calgary, brankář Daniel Vladař.

Pokud v tom bude pokračovat, místo v týmu pro světový šampionát by si poprvé mohl vysloužit i on. „Vím, v čem jsem dominantní, a mám parametry, které moc jiných kluků v týmu nemá. Toho se snažím co nejvíc využít. Dělám, co můžu, a uvidíme, jak to v neděli proti Švýcarům dopadne,“ uzavírá Klapka.

V neděli po zápase totiž trenér Rulík oznámí konečnou podobu nominace do Dánska a Švédska. Ještě předtím odehrají Češi duel se Švýcarskem, který Radiožurnál Sport odvysílá v přímém přenosu.