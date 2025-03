Zdravá nervozita, zářil 17letý Novotný po postupu do semifinále extraligy. Hradec čeká rival z Pardubic

Hokejisté Hradce Králové porazili v rozhodujícím sedmém čtvrtfinále play-off Mladou Boleslav a mohou se těšit na semifinálové duely s rivalem z Pardubic.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Hokejisté Hradce Králové postoupili do semifinále play-off Tipsport extraligy

„Kdybychom dnes prohráli, tak jedeme na dovolenou. Je to už vabank, mě tohle baví takové zápasy a jsem rád, že jsme to dokázali,“ říkal po utkání autor vítězné branky Patrik Miškář.

Zápas ale nebavil jen jeho, ale všechny diváky na stadionu. Atraktivní hru zdobily kromě několika bitek hlavně pohledné akce a spousta šancí na obou stranách. Jakoby hráče vůbec nesvazovala atmosféra sedmého zápasu série.

„Řekl bych taková zdravá nervozita. Začátek byl trochu nervóznější, já taky, ale atmosféra člověka do toho zápasu vtáhne a pak už není proč být nervózní,“ popisoval teprve sedmnáctiletý talent Adam Novotný.

I on pomohl gólem Hradci Králové k vítězství v sedmém duelu a postupu ze série, ve které Východočeši prohráli úvodní dva zápasy, a to doma.

„Prohrát první dva zápasy doma je těžké, ale pořád jsme si věřili, že to zvládneme, že sílu máme,“ říká David Štastný.

Hradec Králové se tak může těšit na semifinálovou sérii s regionálním rivalem Pardubicemi.

„Bude to asi ještě větší boj, než teď, a to nejen na ledě, ale i na tribunách. Myslím, že to bude mít ten pravý náboj. Celé město tím žije a věřím, že to zvládneme,“ navazuje na Davida Šťastného rodilý Hradečák Adam Novotný.

Série s Pardubicemi začne 3. dubna. O dva dny dříve rozehrají svou sérii další dva odvěcí rivalové, Sparta a Kometa.