‚Kdybych hrál, tak v Evropě.‘ Aleš Hemský dva měsíce nebyl na bruslích

„Myslím, že v NHL je to pro mě konečná. Kdybych hrál, tak určitě v Evropě. Zatím jsem to ještě nerozhodl a uvidím, co bude. Chci být stoprocentně v pořádku,“ vysvětluje Radiožurnálu hokejista Aleš Hemský.

Bez ohledu na svoje příští angažmá sedne na letadlo do Čech tak jako tak, ještě letos by kolem něj mělo být už jasněji.

„Ani jsem nic nesháněl, ani v létě. Dával jsem si klid, protože jsem měl otřes mozku a byl jsem na tom docela špatně. Teď je to docela dobré a trénuju,“ vypráví.

Jenomže sezona NHL už dávno začala a Hemský si nemůže jen tak skočit s dalšími Čechy v Dallasu (Faksou, Polákem a Hanzalem) na led, i když by třeba rád. A tak hledá jiné alternativy pohybu.

„Pořád zkouším trénovat, ale hraju hodně tenis, golf a všechno, co se dá. S Dallasem jsem chodil na led do poslední chvíle před kempem, ale teď jsem nebyl na ledě asi dva měsíce. Je těžké tu s někým bruslit, najít někoho na nějaké rozumné úrovni,“ říká Hemský.

Fanoušci Hemského by od něj už k Mikuláši mohli dostat informaci, kde případně bude hrát. Na začátku prosince přistane v Česku.

„Otazník je vždycky, nejsem schopný se vyjádřit, na jakou stranu to půjde. Jestli to bude konec, nebo jestli se rozhodnu ještě někde hrát,“ říká aktuálně nezaměstnaný hokejista, 35letý Aleš Hemský.