Pavlíkovu kritiku sudích bude řešit disciplinárka. ‚Je to pro mě zklamání,‘ říká ředitel extraligy Loukota

Kritiku rozhodčích a chování Aleše Pavlíka - člena nejužšího vedení českého hokeje a majitele Vítkovic - bude řešit disciplinární komise. Zatímco v Ostravě mají pocit, že vítkovický klub sudí ve druhém prohraném semifinále play-off poškodili, Asociace profesionálních klubů ne. Právě v této organizaci řídící nejvyšší domácí soutěž je Aleš Pavlík předsedou a kromě toho je také viceprezidentem Českého svazu ledního hokeje.

Chování čelního představitele českého hokeje a majitele Vítkovic Aleše Pavlíka bude mít dohru. Po druhé porážce s Hradcem Králové v semifinále extraligového play-off označil rozhodčí za zkorumpované. Řešit by to teď měla disciplinární komise.

„Chování a vyjádření majitele ostravského klubu pana Pavlíka, který je zkušeným funkcionářem a navíc současně prezidentem naší organizace, je pro mě osobně zklamáním. Mám za to, že i v tak vypjatých chvílích, jako je play-off, by bylo na místě udržení si nadhledu a odstupu,“ sdělil ředitel hokejové extraligy Martin Loukota pro Radiožurnál Sport.

S šéfem nejvyšší domácí soutěže i komise rozhodčích souhlasí také další Pavlíkův kolega z vedení Asociace profesionálních klubů ledního hokeje - viceprezident Prokop Beneš - právník třineckého klubu.

„Vím, že je to o emocích, vím, že Aleš ty věci prožívá, ale tohle je za hranou. Extraliga by měla být špička profesionalismu jak po sportovní, tak po této stránce a to v tomhle případě nebylo.“

Na kritice trvá

Aleš Pavlík totiž osočil rozhodčí z korupce - kritizoval je bezprostředně po druhém prohraném semifinále s Hradcem Králové v útrobách haly a v tiskovém prohlášení Vítkovic druhý den, si stál za svým.

VYJÁDŘENÍ MAJITELE ALEŠE PAVLÍKA K SEMIFINÁLEhttps://t.co/GoJHYfZNVz — HC VÍTKOVICE RIDERA (@hcvitkovice) April 6, 2023

„Přestože se to pokusím řešit hlavně interní cestou, považuji s ohledem na platné řády soutěže za logické, že se jeho chováním bude zabývat Disciplinární komise extraligy,“ říká Loukota.

„Pokud se to před disciplinárku dostane, mělo by se rozhodnout ve zkráceném řízení, což je defakto obratem.“ Doplňuje Loukotu svého kolegu z vedení APK Beneš.

Aleši Pavlíkovi by teoreticky mohlo přitížit, že podobně kritizoval rozhodčí i po vyřazení Vítkovic ve čtvrtfinále play-off v roce 2019, ale disciplinárka obvykle pro recidivu bere v potaz dva roky od předešlého prohřešku.