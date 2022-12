Ježíškovi už psát nemusím, těší novináře Procházku po uvedení do Síně slávy českého hokeje

Sportovní reportér Českého rozhlasu Aleš Procházka byl uveden do Síně slávy českého hokeje. Největší pocty se mu dostalo od hokejistů, kteří byli uvedeni společně s ním.

„Mám takový dojem, že Ježíškovi už nemusím psát, co bych si přál, protože on mi s předstihem obstaral tenhle krásná a vzácný dárek, který bych si nikde jinde nekoupil. I když mám tušení, že to nebylo přímo z jeho hlavy. Moc děkuji všem a vážím si toho,“ děkoval Aleš Procházka svou nezaměnitelnou skladbou slov do vět tak, jak ho slýchávali posluchači takřka 50 let při popisování nejen hokejových zápasů nejen mezinárodních, ale i těch extraligových.

Sám si vysloužil pochvalu od všech tří hokejistů, kteří s ním byli uvedeni do Síně slávy.

Patrik Eliáš našel i jednu věc, která oba spojuje. „Máme něco docela společného s panem Procházkou, protože byl také celý život věrný jednomu týmu - Českému rozhlasu, tak jako já v New Jersey,“ vzpomněl si Eliáš na své působení v NHL.

„Párkrát jsem si vzpomněl na film Vrchní, prchni! kde Josef Abrahám říkal na srazu spolužáků: ‚Vyučil jsem se jako knihkupec, nastoupil jsem jako knihkupec a pracuji pořád jako knihkupec.‘ Tak by se dala vylíčit moje novinářská kariéra. Celou dobu jeden dres - Český rozhlas,“ navázal na Patrika Eliáše svým osobitým humorem Aleš Procházka, v ruce plaketu a na sobě sako šité na míru s emblémem Síně slávy českého hokeje.

„To je taková chvíle, kdy by si člověk mohl s trochou nadsázky říct, tak jsem asi přece nežil úplně zbytečně.“

Tahle slova Aleše Procházky potvrdila nejen návrhová komise Síně slávy českého hokeje, ale i celá sportovní redakce Českého rozhlasu a pravděpodobně i valná většina posluchačů hokejových přenosů.

Aleš Procházka byl právě uvedený do Síně slávy českého hokeje. Jsem pyšný na to, že můžu říct, že to byl, je a stále bude můj kolega. pic.twitter.com/MPcdabyRmP — Petr Kadeřábek (@PetrKada1) December 14, 2022