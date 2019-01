Ovečkin se přibližuje k rekordu Gretzkyho. ‚Musel bych hrát snad do šedesáti,‘ říká ruský hokejista

Jsou rekordy, o kterých se říká, že jsou nepřekonatelné, a několik z nich má na svědomí asi nejslavnější hokejista všech dob Wayne Gretzky. Kanadskému útočníkovi zatím stále patří i střelecký rekord s 894, na který by ale mohl zaútočit Rus Alexander Ovečkin z Washingtonu. Je mu 33 let a také letos je nejlepším kanonýrem soutěže. Praha, Washington 18:08 4. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alexandr Ovečkin v dresu Washington Capitals při zápase proti St. Louis Blues | Foto: Jeff Curry USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

Wayne Gretzky v rozhovoru pro stanici Fox Business vyprávěl o tom, jak Alexander Ovečkin pozvedl úroveň hokeje, a jestliže má někdo šanci překonat historický rekord, pak prý jedině on.

Střelecký rekord Wayna Gretzkyho zatím zůstává nepřekonán. Zatím nejblíž k jeho pokoření má kapitán Washingtonu Alexandr Ovečkin

Těžko říct, jestli legendárního Kanaďana trochu nedráždí debaty na tohle téma, ale pravdou je, že ho zatím myšlenky na formu útočníka Washingtonu nemusí příliš znepokojovat ani budit ze spaní.

Zatím poslední Ovečkinova trefa má číslo 637, což je fantastický výkon, jenže nedotknutelný Gretzky jich vstřelil ještě o 257 víc. I tak teď stále častěji přirovnávají zámořští komentátoři oba dva hokejisty.

Přou se o to, zda někdy může vyrovnat Gretzkyho, nebo se mu alespoň přiblížit, ukazují na různé grafy a připomínají třeba to, že potřebných 257 branek vstřelili po Kristových letech jen dva hráči v historii.

„Myslím, že je nemožné překonat tenhle rekord, musel bych hrát snad do šedesáti. Zkoušel to Jágr a nepovedlo se mu to. Hokej už je dnes trochu jiný, všechno je trochu těžší,“ řekl Ovečkin ke spekulacím pro server RMNB.

„Pokud umím dobře počítat, tak by mu to mělo trvat nějakých pět až šest sezon, když dá v každé padesát gólů. To je právě docela dost a ten věk nás dohání všechny,“ vysvětluje pro Radiožurnál bývalý hokejista Patrik Eliáš.

„Určitě to alternativa může být. Střílí gól za gólem v NHL, i když už je v trochu pokročilejším věku, tak pořád má ještě pár let vynikajícího hokeje před sebou. Určitě je to hráč, který má potenciál Wayna dohonit,“ myslí si naopak bývalý útočník a nyní trenér Českých Budějovic Václav Prospal.