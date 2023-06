Nominace hokejistů hrajících v Rusku? Nejprve jsem nebyl proti, pak mi to lidé vysvětlili, říká Hadamczik

Za jakých okolností by se v českém týmu mohli představit hokejisté, kteří dosud hrají v ruské KHL? „Výkonnostně bychom takového hráče určitě potřebovali. Kdyby nastoupil v české extralize a hrál tady, tak je to určitě věcí výkonného výboru. Museli bychom se ptát na to, jestli to je z morálního hlediska možné,“ říká v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu prezident Českého svazu ledního hokeje Alois Hadamczik. DVACET MINUT RADIOŽURNÁLU Praha 19:32 16. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Morálka je více než sport,“ říká Hadamczik | Foto: František Tichý | Zdroj: Český rozhlas

Ve čtvrtek jste vyvolal hodně ostrých reakcí svým vzkazem, který jste prostřednictvím Blesku poslal českému hokejistovi působícímu v Rusku Dmitriji Jaškinovi. Ten v rozhovoru pro ruský sportovní server řekl, že by chtěl hrát za rok v českém dresu na mistrovství světa v Praze.

Vy jste mu vzkázal, že je to výborný hokejista, který by se českému týmu hodil. A dodal jste „Ale nedá se nic dělat. Jsme malí páni a celá Evropa je proti tomu. Vím, že válka na Ukrajině by se neměla spojovat se sportem, ale takové je stanovisko hokejového světa“. To jsou vaše slova. Můžete vysvětlit, co jste tím myslel?

Za prvé když se mnou někdo mluví, tak by měl celý článek a ne jen účelově vystřihnout to, co jsem řekl. Také jsem řekl víc. Na úvod jsem řekl, že jsem se už jednou vyjádřil a že jsme jasně proti válce a že morálka je více než sport.

Tomu žurnalistovi jsem říkal, že jsem slova Jaškina nečetl. Ale pokud Jaškin chce reprezentovat, tak především musí odejít z Ruska a hrát v české lize. Na to jsme malí páni. My válku ukončit nemůžeme a dokud je válka, tak morálka je více než sport. Nemůžeme dělat nic jiného.

Toto byla moje slova, která byla vystřižena z kontextu. Stále říkám jednu věc, my jsme za to, že dokud válka bude, tak je to tak, jak jsme to řekli. Nechci se tím zaobírat dál, protože nejsem ani politik a ctím to, že morálka je více než sport.

Říkáte, že pořád říkáte to samé. Před necelým rokem jste v rozhovoru pro Sport.cz řekl něco jiného než to, co jste teď říkal. Tehdy jste řekl, že proti nominaci hráčů působících v Rusku nic nemáte, že jestli tam jde někdo za penězi, tak je to jeho věc. Že hráč, který jde hrát do Ruska, nejde bojovat proti demokracii. Že si přece nebere pušku a nejde střílet do Ukrajinců. Když říkáte, že neměníte názory, tak tyto také neměníte?

Dobře, to jsem řekl úplně poprvé. Byl jsem krátce ve funkci a byl jsem toho názoru, že to tak je.

Pak mi spousta lidí, která se vyzná v politické situaci, vysvětlila že hokejisté jsou zneužíváni k politické propagandě. Pak jsem to samozřejmě zvážil a říkal jsem ano, když je to tak, tak musíme zastávat tu morální stránku. To už jsem se vyjádřil.

Morální hledisko?

V reakci na to, co vyvolala vaše slova pro Blesk, jste v podvečer napsal, že pokud Jaškin chce hrát za českou reprezentaci, takže mu říkáte, ať jde hrát do Čech. Znamená to, že kdyby v průběhu příští nebo nadcházející sezony přestoupil Dmitrij Jaškin do českého týmu, tak z vašeho pohledu je všechno v pořádku a mohl by za Česko hrát?

Vy mi dáváte zavádějící otázky, abych řekl to nebo ono.

Výkonnostně bychom toho hráče určitě potřebovali. Hraje v ruské lize, takže za nás hrát nemůže. A kdyby se stalo to, že by nastoupil v české extralize a hrál tady, tak je to určitě věcí výkonného výboru. Museli bychom to to projednávat a ptát se na to, jestli to je vůbec z morálního hlediska možné.

Právě na to se ptám a zajímá mě váš názor. Připomenu, že právě Dmitrij Jaškin v uplynulé sezoně působil v klubu SKA Petrohrad. V předvečer výročí ruské invazi na Ukrajině nastoupil v dresu připomínajícím ruskou vojenskou uniformu, vystupoval ve videovzkazu ruské armádě. Hraje toto pro vás roli? Je třeba toto pro vás nepřekročitelné? A i kdyby splnil ten váš vzkaz a přestoupil do české extraligy, tak by ho to mělo vylučovat z možností reprezentovat.

Kdyby hrál v naší lize a vysvětlil by situaci, proč to bylo, jestli to muselo být nebo nemuselo být a vzdal by se toho, že souhlasí s válkou, tak by to určitě bylo k diskusi. Nejsem na to ale sám.

Podívejte se na tenisty. Podívejte se na to, jak se teď jedná o olympiádě. Jak by se měli vyjádřit sportovci Ruska, aby mohli vůbec reprezentovat. Takže nedržme se pořád jen tématu Jaškina a řekněme si, že momentálně je situace následující, a to je to, že morální stránka je daleko před sportem.

A to, že morální stránka je před sportem, znamená, že to diskvalifikuje hokejistu, který se aktivně účastní oslavy ruské armády, která tou dobou zabíjí civilisty na Ukrajině. Znamená to, že ho to vylučuje z reprezentace na nějakou dobu anebo ne?

Já nejsem ten, který dává řády.

Vy jste šéf hokejového svazu.

Jsem, ale jsem jeden z 11 členů. Já sám nemůže tyto věci rozhodnout. Já můžu jenom říct, že je to dobrý hokejista, který určitě porušil morální zásady. Záleželo by to na tom, jak by se k tomu vůbec postavil. Stejně není téma, že u nás hraje, takže vůbec není téma, že by reprezentoval.

Dobře, ale vy jste mu vzkázal, že kdyby chtěl reprezentovat, ať přestoupí. Právě proto se na to ptám.

To by byl první bod, který by musel splnit. A pak jsou další body, které bychom si na výkonném výboru odsouhlasili, co všechno musí pronést, jaké prohlášení, aby se našim divákům dostal pod kůži a aby se omluvil.

To znamená první podmínka přestup, druhá podmínka prohlášení. Ještě nějaká podmínka z vašeho názoru a samozřejmě vy jste to říkal, jste jenom jeden z členů výkonného výboru, ale jste prezident, proto se vás na to ptám.

Třetí podmínka je to, že budeme mít výborný výkon. Pak by se to dále hodnotilo podle výkonu.

‚Výkon nebyl dobrý‘

Do zahájení mistrovství světa v hokeji v Praze a v Ostravě zbývá necelých 11 měsíců a stále není jasno v tom, kdo bude na šampionátu český tým trénovat. Minulý týden po několikahodinovém jednání výkonný výbor hokejového svazu nebo českého hokeje odložil rozhodnutí o dalším osudu reprezentačního trenéra Kariho Jalonena.

Připomenu, že ten má smlouvu ještě na rok, ale pod jeho vedením bylo letos Česko na mistrovství světa osmé, což je nejhorší umístění v historii. Vy jste uložili realizačnímu týmu hokejové reprezentace, aby do 20. června předložil detailní analýzu. Máte třeba už nějakou dílčí část, nebo opravdu čekáte až na toho 20., tedy na příští týden?

My máme výkonný výbor v pondělí 19. a Martin Havlát má předložit analýzu, kterou zpracovávají trenéři, to znamená Kari Jalonen a Libor Zábranský. Ti mají dát zprávu, jakou změnu nebo co si představuji na mistrovství světa v Praze, jaký chtějí výkon nebo co chtějí změnit, protože ten výkon nebyl dobrý.

Umístění nebylo dobré. Lidé mě oslovují, že se na to nedalo koukat, že jsme málo bruslili. Takže někdo z členů výkonného výboru řekl „Vyslechli jsme všechny aktéry a chtěli bychom písemně vědět, co pro Prahu přinesou nového.“ Proto takové zadání.

A to předpokládáte tedy, že v pondělí dostanete?

V pondělí by to mělo být na výkonném výboru, kde bychom si zprávu přečetli a podle toho by výbor zaujal stanovisko.

To znamená, že ještě v pondělí 19. byste měli rozhodnout?

O tom nejsem přesvědčen, nebylo řečeno, že rozhodneme. Bylo řečeno, že chceme mít předloženou zprávu. Dle této zprávy se určitě budeme bavit o tom, co bude dál.

Z vašeho pohledu, kdy je hranice, do které musí být rozhodnuto?

Abych pravdu řekl, času máme dost, ale nechceme mystifikovat veřejnost a žurnalisty, kteří jsou v napětí, a pak se objevují různé články, které jsou polopravdy a nepravdy. Já bych byl rád, kdyby bylo rozhodnuto co nejdříve.

To znamená, že vy byste uvítal, kdyby rozhodnutí padlo klidně v pondělí?

Já budu říkat výkonnému výboru, že nemáme co odkládat. Každý slyšel názor a každý, kdo byl doma, viděl zápasy. Já jsem byl přímo na utkání jak v Rize, tak ve Finsku. A každý si musí udělat názor, jestli chceme jít se stejnou sestavou trenéru do Prahy, anebo to chceme změnit.

Neseme obrovskou zodpovědnost vůči veřejnosti. V Praze je mistrovství jednou za deset let a my chceme, abychom udělali všechno pro to, abychom měli čisté svědomí. Tedy že jsme udělali všechno pro to, aby byl předpoklad výborného výkonu. Můžete vždycky něco změnit a udělat, to ale ještě neznamená, že ve sportu nemůžete prohrát.

Z toho, co jste teď říkal, že jste ty zápasy viděl a že názor máte, tak chápu dobře, že jste vnitřně rozhodnut bez ohledu na to, co v té pondělní analýze bude?

Já se budu rozhodovat až v tom čase jako výkonný výbor. Takže já si to nechám pro výkonný výbor.

Necháte si oznámení nebo rozhodnutí?

Oznámení, které udělal realizační tým, nám dá Martin Havlát. Ale rozhodnutí bude na každém jedinci včetně mě.

‚Nebudu napovídat‘

Co od analýzy ve skutečnosti čekáte? Co konkrétně by tam muselo být, aby Kari Jalonen z vašeho pohledu měl pokračovat dál?

Já tu analýzu nedělám ani mu nebudu napovídat. Musí říct zásady, které přivedou český hokej k daleko lepšímu výkonu. Není možné, aby Němci bruslili a bojovali lépe než my, není možné, aby Lotyši bojovali lépe než my, není možné, aby Švýcaři byli lepší než my.

My máme dobrou ligu a dobré hráče. Myslím, že z ligy se dá vybrat takový tým, který bude konkurenceschopný. Máme ještě hráče v NHL a věřím tomu, že do Prahy přijedou kluci, kteří budou zdraví a kteří budou moct, protože někteří budou hrát play-off. My jsme povinni vytvořit takový tým, aby naši diváci byli spokojení.



Tím, co jste teď řekl, chápu dobře, že máte pocit, že ten tým nebyl dobře vybraný na to letošní mistrovství?

Já jsem to neřekl.

Vy jste řekl, že máme dobrou extraligu a dobré hráče v extralize. A proto by měly být schopnější než Němci nebo Lotyši. To jste řekl, proto se ptám.

Já vám odpovím, že jsem celý život trenér a zastávám ten bonton, že do sestavy mi nikdo nemluvil. Já taky do sestavy nemluvím.

Kari Jalonen pod mým vedením dostal absolutní pravomoc vybírat si hráče. Vybírat si k sobě do realizačního týmu trenéry, do puntíku jsme to dodrželi. Jenom říkám jednu věc, jsem přesvědčen o tom, že v našich hráčích je daleko více, než jsme předvedli na daném mistrovství světa.

Minulý týden jste řekl, že v analýze chce ty odpovědi na to, proč hrál letos český tým špatně v oslabení a proč dával málo gólů. Dodal jste, že nikdo z výkonného výboru nevěří, že pohyb hráčů byl na maximu. Zároveň jste řekl, že se nechcete babrat v minulosti. Není to protimluv?

Není. Na výkonném výboru je nás 11 a každý dával otázku. Jarda Jágr se ptal třeba na dané sportovní věci, protože je to nejlepší sportovec v naši zemi a vůbec na světě v NHL.

Já jsem řekl žurnalistům, jaké otázky padaly. To nejsou otázky, které jsem kladl jenom já. Já jsem položil otázku s jakým realizačním týmem by chtěl pokračovat dál, to byla první otázka ode mě. Druhá moje otázka byla, jak vysoce hodnotí českou extraligu. A třetí otázka byla, co nového přineseme do systému mistrovství světa v Praze.

Takže to byly otázky korektní k tomu, že nezasahuji do toho, koho si postaví a jakým systémem chceme hrát. Chceme lepší výkon než byl. S takovým výkonem bychom nemohli uspět jak u diváků, tak u soupeřů.

Celý pořad Dvacet minut Radiožurnálu s prezidentem Českého svazu ledního hokeje Aloisem Hadamczikem si poslechněte výše na začátku textu.