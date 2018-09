‚Cílem je, aby všichni odešli spokojení a zdraví.‘ V Česku vznikají nové amatérské hokejové soutěže

V Česku je podle údajů České unie sportu registrovaných takřka půl milionů fotbalistů, hokejistů necelých sto tisíc. To však neznamená, že by zimní sport provozovalo o tolik méně lidí. Ale zatímco fotbal má mnohastupňový systém soutěží řízených asociací, v hokeji existují pouze čtyři oficiální úrovně. A tak vznikají stále nové soutěže pro amatérské hokejisty. Třeba v Brně, městě úřadujících extraligových šampionů. Brno 11:32 23. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokej (ilustrační foto). | Foto: K3 Bohumín

„U nás se hraje bezkontaktně. Cílem je, aby, ať už zápas dopadne jakkoliv, všichni hráči odešli spokojení a zdraví, protože druhý den jdeme všichni do práce,“ popisuje Radko Křivinka, který loni v Brně založil Free Star Hobby Hokej Ligu.

To Strnadova amatérská hokejová liga načíná už desátou sezonu. I v této lize se snaží co nejvíc předcházet možným zraněním. Jak to funguje v tak kontaktním sportu jakým je hokej?

„Řekněme, že to je tak, že nějaký kontakt tam být musí, protože by bez toho hokej nešel. Víme, že tam nesmí být stromy a žádné takové záludné fauly. Nějaký kontakt ve směru jízdy je povolený,“ vysvětluje šéf soutěže Slavomír Kubánek.

Zmíněné amatérské soutěže se od těch profesionálních výrazně liší nejen úpravou pravidel. Do svých řad totiž nelákají co nejlepší hráče, naopak jejich účast omezují.

„Máme klauzuli, že může nastoupit hráč, který má hokejovou minulost, ale už dvacet let nehrál žádnou registrovanou soutěž,“ říká Radko Křivinka.

Důvod těchto omezení je jednoduchý. Zatímco bývalý úspěšný fotbalista i v nižší soutěži jen těžko proběhne celé hřiště a dá gól, kdykoli se mu zamane, v hokeji to možné je. A hlavní je, aby si pořádně zahráli ti, pro které je sport koníček.

„Ti méně úspěšní, co nikdy nic nedokázali ve velkém hokeji, pak tady samozřejmě jsou králové. Ve spoustě případů tu jsou kluci, kteří nikdy netrénovali, začali na rybníku a hrají to proto, že to mají rádi,“ říká Kubánek.

K takovým hráčům patří i Jiří Vlček. Podobně jako další hobby hokejisté hraje víc amatérských soutěží.

„Začali jsme klasicky na přehradě a postupně se začalo hrát na stadionech. Teď se nás v práci sešla parta lidí a řekli jsme si, že začneme znovu chodit. Postupně se to nabalovalo, až máme teď relativně stabilní tým na to, že chodíme pravidelně,“ říká amatérský hokejista Vlček.

Hokejové soutěže amatérských nadšenců vznikají hlavně v městech se stadiony, jsou tedy trochu jiný fenomén, než fotbalové soutěže hrané na vesnicích. Třeba na finále Strnadovy amatérské ligy si ale najdou cestu i fanoušci.

„Letos jich bylo snad padesát šedesát a byl to kravál, jako by to bylo řádné hokejové utkání,“ usmívá se šéf Strnadovy amatérské hokejové ligy Slavomír Kubánek.

Jen v Brně funguje takřka desítka různých amatérských soutěží, které nejsou oficiálně propojené s hokejovým svazem. Jistá forma spolupráce ale podle Křivinky funguje.

„Neřekl bych, že svaz stojí bokem, to v žádném případě. Pískají nám rozhodčí, kterési sice sami sháníme, ale jsou to vyškolení rozhodčí svazu,“ přibližuje Křivinka, který se kromě organizování soutěže věnuje taky trénování amatérských hokejistů. Ti si pak můžou jeho rady vyzkoušet přímo v soutěžním zápase. A třeba sledovat své statistiky pečlivěji než mnozí profesionálové.