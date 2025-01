Američané jsou asi nejtěžší možný soupeř, říká agent Sivek, který přesto věří ve výhru českých juniorů

Čeští hokejisté do 20 let si už po čtvrté v řadě zahrají semifinále mistrovství světa. Mezi nejlepší čtyřku na šampionátu v Ottawě se dostali díky vítězství 4:3 nad domácí Kanadou. „Michael Hrabal chytá parádně celý turnaj, hodně tým drží. Dneska (v pátek) to byl ten konec zápasu, kdy kluci hráli přesilovku a Adam Jecho to tam narval vší silou,“ říká pro Radiožurnál Sport hráčský agent a dvojnásobný juniorský mistr světa Michal Sivek. Rozhovor Ottawa/Praha 13:57 3. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít K výhře českých hokejistů nad Kanadou pomohl i skvělý výkon brankáře Michaela Hrabala | Foto: Mathias Bergeld | Zdroj: Profimedia

Věřil jste v to, že Češi dokážou čtvrtfinále zvládnout i po tom, co ztratili dvougólový náskok? Kanada navíc hrála v domácím prostředí.

V průběhu zápasu jsem určitě věřil, že kluci mají na to (Kanadu) porazit. Hráli moc dobře, byly tam skvělé momenty a věřil jsem do poslední chvíle. Jsem za ně strašně rád, že se to podařilo.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Když zůstanou mimo box, tak mají šanci uhrát dobrý výsledek, věří českým hokejistům na mistrovství světa do 20 let proti Spojeným státům agent Sivek

Kdybyste měl vypíchnout jednu, dvě, tři věci, které stály za českým postupem, co by to bylo?

Určitě neskutečný gólman. Michael Hrabal chytá parádně celý turnaj, hodně tým drží. Dneska (v pátek) to byl ten konec zápasu, kdy nedisciplinovaností Kanady kluci hráli přesilovku a Adam Jecho to tam narval vší silou a zápas ukončil. Takže super.

Česká dvacítka teď může útočit na už třetí medaili z mistrovství světa v řadě. Čím to je, že v posledních letech se rodí tak silné ročníky, že jsou čeští junioři tak silní?

Tohle jsou kluci ročníků 2005, 2006. Když se podíváme, v jakých letech začínali, bylo to určitě kolem roku 2010, 2011, v pěti či šesti letech.

To byla zrovna léta, kdy Češi vyhráli mistrovství v Německu a další dva roky sbírali medaile. Jsem přesvědčený, že to je tím boomem v daném roce, kdy se vyhrávalo. Věřím, že to bude pokračovat a že medailí budeme sbírat víc.

‚Papírově nejsilnější‘

Češi budou hrát semifinále proti Spojeným státům americkým, které jsou na turnaji asi o něco silnější než Kanada. Co myslíte?

Myslím, že papírově mají asi nejsilnější mužstvo. Američané hrají celý turnaj hodně dobře a asi to je nejtěžší možný soupeř. Věřím, že se připraví stejně jako na Kanadu, že si půjdou pro překvapení – protože kdybychom je porazili, tak by to určitě trošku překvapení bylo – a že zápas zvládnou.

Když vezmeme bilanci Čechů, ti zatím prohráli jediný zápas, a to se Švédskem. Sami hráči i trenér říkali, že to bylo kvůli tomu, že Češi byli příliš nedisciplinovaní, protože příliš hráli v oslabení. Spojené státy mají po Švédsku druhou nejlepší přesilovku, takže je ten recept podobný, faulovat co nejméně?

Stoprocentně. V přesilovkách se rozhodují zápasy a na této úrovni to platí dvojnásob. Když kluci zůstanou mimo box, tak určitě mají šanci uhrát dobrý výsledek.

Kdo si pro titul mistrů světa letos dojde? Tipoval byste právě do severoamerický tým, tedy Spojené státy?

Jelikož já tipuji špatně – a v tomhle případě je dobře, že tipuji špatně – tak tipuji Američany. Ale samozřejmě našim klukům strašně držím palce.

Team USA asserted their dominance over Team Switzerland to move on to the semi-finals #USASUI #WorldJuniors #IIHF pic.twitter.com/WKZFkhvpZa — IIHF (@IIHFHockey) January 3, 2025