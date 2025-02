Cíl pro mistrovství světa je jasný, když hrajeme doma, říká kapitánka hokejové reprezentace Tejralová

Hokejovou reprezentaci žen čeká turnaj Euro Hockey Tour (WEHT) v Liberci, který bude generálkou na domácí mistrovství světa, které se koná v dubnu v Českých Budějovicích. Kapitánka reprezentace a opora týmu Ottawa Charge Aneta Tejralová se v rozhovoru pro iROZHLAS.cz rozpovídala o nabitém programu hokejistek v Liberci, ambicích pro šampionát i spolupráci s kanadskou trenérkou. Zmínila i důvod, proč se s celým týmem těší na české fanoušky. Rozhovor Liberec 15:20 6. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kapitánka českých hokejistek Aneta Tejralová | Foto: Sergio Brunetti / imago sportfotodienst | Zdroj: ČTK

Jak zvládáte jet lag po příletu z Ottawy do Česka?

Není to poprvé, co takhle cestujeme, jsme na to zvyklé. Navíc tady máme nabitý program, takže ani není moc prostor na to, aby se člověk cítil unaveně. Přes den možná únavu trochu cítím, ale to k tomu patří. Myslím ale, že to zvládám mnohem lépe než třeba minulý rok na turnaji WEHT v Liberci.

Viděla jsem týmový program na webu Českého hokeje a je opravdu hodně nabitý.

Ano, ve středu jsme třeba s několika spoluhráčkami vstávaly v sedm hodin, od osmi do půl jedenácté byly na ledě, pak jsme jely na hotel, kde byl týmový mítink. Poté zpět na zimák, kde jsme měly trénink, po něm následovaly mediální aktivity. Takže je to náročné, ale na druhou stranu jsem ráda, že je o ženský hokej takový zájem.

V jakém rozpoložení jste přijela na turnaj WEHT do Liberce? S Ottawou se vám poslední dobou moc nedařilo, prohráli jste poslední tři zápasy.

Zatím to pro nás není optimální sezona. Ale jsme v půlce, máme před sebou pořád plno zápasů, do play-off je ještě daleko. Liga je našlapaná, stačí jedna výhra a jste na třetím místě. Sezonu zároveň ještě přeruší mistrovství světa, takže to bude psychicky náročné, ale pořád není konec. Věřím, že se s každým zápasem budeme zlepšovat.

Mikrofon měřící rychlost naměřil box, focení v gymu i plusko pro kapitánku Tejroš! #narodnitymzen pic.twitter.com/RUVenGKiBU — Hokejová reprezentace žen (@narodnitymzen) February 6, 2025

V Ottawě vás a další dvě reprezentantky Terezu Vanišovou a Kateřinu Mrázovou trénuje Kanaďanka Carla MacLeodová, která zároveň vede i český národní tým. Je to pro vás výhoda?

Osobně jsem ráda, že můžu mít Carlu na lavičce na klubové scéně i v reprezentaci. Byla jsem ráda, když mě trejdovala do Ottawy (v sezoně 2023/24 ze švédského MoDo Hockey – pozn. red.), protože jsem věděla, že to pro mě bude plus. Výhodou je také to, že vím, co od ní očekávat. A stejně tak i ona ví, co čekat od nás.

Jak je to v kabině národního týmu s jazykem? Pokyny se udávají v angličtině a hráčky se mezi sebou baví česky?

Přesně tak. Carla je Kanaďanka, stejně jako její nový asistent Scott (Rivett), takže když jsou v naší blízkosti a bavíme se k hokejovému tématu, mluvíme anglicky, aby nám rozuměli. V kabině se mezi sebou normálně bavíme a vtipkujeme česky (úsměv).

Co se týče složení reprezentace, většina hráček přijela do Liberce ze zámořské PWHL (obdoba mužské NHL – pozn. red.). Realizační tým povolal ale i tři hráčky z české ligy, co na to říkáte?

Z té kostry, která objíždí většinu reprezentačních akcí, nám ještě asi dvě nebo tři hráčky chybí, takže byly povolány holky z domácí soutěže a jsou plnohodnotnou součástí týmu.

Tatkto vypadá nominace na blížící se W EHT v Liberci. Na severu Čech se mimo jiné představí i osm hokejistek z PWHL. Těšíte se? #narodnitymzen #ceskyhokej pic.twitter.com/YyCT8c42zn — Hokejová reprezentace žen (@narodnitymzen) February 3, 2025

Do nominace se dostala třeba i sedmnáctiletá Adéla Fromová nebo o dva roky starší Anna Vaníčková. Berete si je na starost jako kapitánka?

Samozřejmě se jim snažím pomáhat, protože vím, jaké to je, když přijdete jako šestnáctiletý mlaďoch do ženské reprezentace. Hodně se s nimi bavíme i s Denisou Křížovou, chceme je poznat víc, ale určitě je to týmová záležitost, bereme je do party a je úplně jedno, kolik jim je.

Jak jste se stala kapitánkou národního týmu?

Několik let jsem dělala asistentku Aleně Mills a před dvěma lety v létě si mě Carla s manažerkou Terezou Sadilovou zavolaly a oznámily mi, že budu kapitánka, a Denisa Křížová s Kateřinou Mrázovou budou moje asistentky. Od té doby se to neřeší, není to tak, že by na každou sezonu byl v těchto rolích někdo nový.

Generálka na domácí šampionát

Berete turnaj v Liberci jako generálku na mistrovství světa? Máte sice ještě těsně před šampionátem přípravný kemp, ale hráčky působící v zámoří se ho nestihnou zúčastnit, je to tak?

Ano. Přípravný kemp je od 28. března, v PWHL hrajeme do 3. dubna, takže národní tým se bude ještě týden před šampionátem sehrávat čistě v evropském ve složení.

Je to pro vás komplikace, nebo to tak budou mít i ostatní týmy?

Reprezentace Ameriky i Kanady se také z většiny skládají z hráček z PWHL, takže to pro ně bude také hektické, aby se přepravily do Česka a začaly se soustředit na mistrovství světa. Myslím si, že máme možná i trochu výhodu v tom, že třeba polovina našich holek už bude připravená, protože budou už nějakou dobu trénovat spolu.

V Liberci vás čekají dva zápasy. V pátek se postavíte proti Finsku, v sobotu hrajete se Švýcarskem. Je to dostatečná herní praxe?

Turnaje WEHT se vždycky hrají ve čtyřech, tradičně se zúčastní také Švédky, které v těchto dnech ale hrají kvalifikaci na olympijské hry (česká reprezentace už má účast zajištěnou –pozn. red.), proto do Liberce nepřijely. Jinak se pokaždé hrají tři zápasy.

Minulý rok v Liberci byly i Němky, měly jsme čtyři zápasy ve čtyřech dnech a bylo to náročné, hlavně pro hráčky ze zámoří. Letos je to tak akorát. A jak jsem říkala, máme hodně mediálních povinností, protože jak se bude blížit mistrovství, bude čím dál méně času na podobné věci. Takže je možná dobře, že hrajeme jen dva zápasy.

Světový ženský hokej se vrací do Liberce!



️ 6. - 8. února 2025

Home Credit Aréna, Liberec



Nalaďte se na domácí mistrovství světa už v únoru. Vstupenky nakupujte zde. https://t.co/F58GpFovlx pic.twitter.com/RUMWBHoXZu — Hokejová reprezentace žen (@narodnitymzen) January 14, 2025

Na mistrovství světa v Českých Budějovicích budete mít silnou skupinu, ve které narazíte na USA, Kanadu, Švýcarsko a Finsko. Ve druhé skupině je pak Švédsko, Německo, Maďarsko, Japonsko a Norsko. Co říkáte na toto rozdělení?

Je potřeba říct, že v ženském hokeji je to jinak než v mužském, kde se skupiny losují a třeba Amerika hraje jinde než Kanada a podobně. U nás je jasně dané, že prvních pět týmů z minulého mistrovství (Češky na loňském šampionátu obsadili čtvrté místo – pozn. red.) je ve skupině A, zbytek je ve skupině B. V budoucnu by se to mělo změnit a začít losovat jako u chlapů, což si myslím, že by bylo férovější a lepší.

Kdo pro vás bude na šampionátu největším soupeřem?

Teď na to asi nedokážu odpovědět. Amerika i Kanada hrají hodně fyzicky, mně osobně se bude hrát nejhůř asi proti Američankám, protože hrají hodně individuálně. Ale samozřejmě Finsko i Švýcarsko jsou také favority. Bude to napínavé.



S reprezentací jste v letech 2022 a 2023 získala na mistrovství světa dva bronzy. Máte myšlenky na třetí medaili?

Myslím, že cíl je jasný, když hrajeme na domácí půdě. Chceme medaili, možná i vyšší, než je ten bronz. Je to velké lákadlo. Každý to má uložené v hlavě, ale nahlas to neříkáme. Půjdeme zápas od zápasu. Určitě nebude jednoduché se vůbec dostat do bojů o medaile.

Jak se těšíte na domácí fanoušky?

Když jsme se minulý rok dozvěděly, že budeme mít poprvé v historii domácí mistrovství světa, měly jsme obrovskou radost. Víme, že čeští fanoušci jsou nejlepší a nejhlasitější, zároveň máme informace, že by měla být opravdu velká návštěva. Budu mluvit za celý tým, když řeknu, že se těšíme i na fanoušky v Liberci. Loni jich přišlo opravdu hodně.