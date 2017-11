'Anglicky mluví trenér a jeden člověk na stadionu.' Nestrašil se v Nižněkamsku domlouvá přes telefon

Perfektní angličtinou ještě nedávno vysvětloval v americké Carolině, že v Česku je opravdu dobré pivo. Po stěhování do ruské republiky Tatarstán teď musí přemýšlet na jinými věcmi. Nejen nad hokejem a hlavně nejen on sám.

Jen tři nováčci a návrat obránce Šmída. Trenér Josef Jandač zveřejnil nominaci na Karjala Cup Číst článek

„Nejhorší je to samozřejmě pro přítelkyni, která je zavřená v bytě celý den, to musí být hrozný. Není žádný kontakt s lidmi okolo, u nás ve městě snad nikdo anglicky nemluví, můj řidič umí jen rusky, takže se domlouváme přes google translate,“ říká Andrej Nestrašil.

Azbuka střídá latinku a naopak. I to je cesta, jak se domluvit prostředním internetu v chytrém telefonu. Rusové v Nižněkamsku angličtinou nevládnou.

Útočník dává příklad přímo ze stadionu. „Trenér umí velmi dobře, ten má odehráno asi 700 zápasů v NHL. Pak ještě jeden člověk na stadionu umí, takže když něco potřebujeme, jdeme za ním, aby nám překládal. Domluvíme se rukama nohama. Snažím se pracovat na ruštině, ale moc mi to nelepí.“

Když něco v hokejovém slangu „nelepí“, tak to prostě nejde. Hokejisté se většinou shodnou na tom, že mít v cizí zemi krajana, se vždycky hodí. Když se Nestrašil v roce 1991 narodil, osvědčila se takhle praxe v Pittsburghu, kde začínal Jágr a jako učitele mu tehdy z jeho současného týmu v Calgary přihráli Tučňáci Jiřího Hrdinu. Ne, že by Nestrašil potřeboval učitele, ale přítomnost spoluhráče Robina Hanzla se může hodit.

Poslední trénink v Praze před odletem do Švédska ! ✌️#narodnitym pic.twitter.com/0hKEoQmDzi — Hokejový nároďák (@narodnitym) 7 November 2017

„Nejen Robin, ale ještě tam jsou dva Američani, z toho jeden je tam pět let, ten nám ze začátku pomáhal oběma. Ale má to i své zápory, protože čím víc importů je v týmu, tím míň se člověk naučí rusky. S Robinem jsme spolu na pokoji a stokrát radši bych byl na pokoji s ním, než s nějakým Rusákem, ale to nemyslím špatně,“ směje se Andrej Nestrašil.

Na Karjala Cupu může mluvit výhradně česky. Tedy v šatně a na střídačce. Pokud by si chtěl povyprávět v rodném jazyku soupeře, bude se muset rychle naučit švédsky. Těžko říct, jaký jazyk by si vybral při debatě s pátečním soupeřem ze Švýcarska, naopak v neděli už zase uslyší od soupeřů ruštinu, ve které je Andrej Nestrašil začátečníkem - stejně jako v dospělé hokejové reprezentaci.