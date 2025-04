Útočníkovi Hradce Chalupovi hrozí kvůli pozitivnímu testu až čtyřletý zákaz hokeje, říká šéf antidopingu

„Sibutramin je látka která způsobuje hubnutí. Je to vnější vstup do těla, který způsobí reakci a vyvolají účinky, které můžou zlepšit sportovní výkon,“ vysvětlil Radiožurnálu Sport Martin Čížek, ředitel antidopingového výboru, který teď podle zásady presumpce neviny dá Matěji Chalupovi prostor pro hájení.

Sám hokejista uvedl, že ho nález překvapil a neví, jak se mu látka do těla dostala. „Můj pozitivní nález je pro mě šokující zjištění, na které jsem vůbec nebyl připravený a nyní se k tomu chci postavit tak, abych očistil svoje jméno. Další kroky řeším se svým právním zástupcem,“ reaguje Chalupa.

Antidopingový výbor v čele s Čížkem se domnívá, že se látka mohla do těla dostat z doplňku stravy.

„V téhle fázi je to jako zatím domněnka, protože ještě neznáme verzi od sportovce. Troufám si ale odhadnout, že to tak nějak bude. Máme z minulosti zkušenosti, že z doplňků stravy se tyto látky do těla dostávají, aniž by si toho sportovec byl plně vědom. Ne každý výrobce je seriózní a uvede všechny látky, které doplněk stravy obsahuje,“ vysvětluje Čížek.

Zároveň ale dodává, že sportovci jsou o téhle skutečnosti informování a antidopingový výbor je na rizika často upozorňuje.

Až čtyři roky

A rizik jsou si po předloňské dopingové aféře vědomi i v Hradci Králové. Po pozitivním nálezu u trojice útočníků McCormack, Klíma a Štohanzl, který vyústil v desetiměsíční stopku pro hokejisty a dvoumilionovou pokutu pro klub, zavedlo vedení Mountfieldu přísná opatření.

Hráče opakovaně testuje a ve smlouvách mají všichni hráči zakotvenou povinnost veškeré léky nebo doplňky stravy konzultovat s týmovém lékařem.

Přesto hokejista, který nastupoval za Moutfield na střídavé starty z Kolína, sítem propadl. A teď mu v případě, že se jeho provinění prokáže, hrozí maximální možný trest.

„Velmi pravděpodobně budeme navrhovat čtyři roky zákazu činnosti. Sibutramin spadá do kategorie stimulanty, které jsou v soutěži zakázané. Pokud se najde v těle sportovce, tak pak ho čeká čtyřletý trest zákazu činnost,“ dodává Čížek.

Matěj Chalupa má aktuálně možnost analýzy kontrolního vzorku a zhruba třítýdenní lhůtu na vyjádření k antidopingovému výboru. Na jeho základě určí výbor výši trestu, proti kterému se pak sportovec může bránit u národního rozhodčího soudu pro sport.

