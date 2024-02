Arizona s Vejmelkou v bráně prohrála ve Philadelphii. Hughes řídil výhru New Jersey nad Seattlem

V zápase mezi Rangers a Flames se na první branku čekalo do 33. minuty, kdy otevřel skóre Will Cuylle. Dvaadvacetiletý útočník bodoval podruhé za sebou a vylepšil svou bilanci na devět branek a sedm nahrávek.

Druhý gól dal 19 sekund před koncem základní hrací doby Jimmy Vesey. Americký útočník trefil odkrytou branku a pomohl newyorskému celku zpět na druhé místo Východní konference.

STUCK WITH IT. 😤 pic.twitter.com/r05abEZsRj

Třiceti zákroky a první vychytanou nulou v ročníku se blýskl gólman Rangers Igor Šesťorkin. „Celý zápas jsem se cítil skvěle. Od úvodního vhazování až do závěrečné sirény,“ pochvaloval si ruský brankář.

Vydařené utkání odchytal i jeho protějšek Jacob Markström, který byl v pondělí vyhlášen hlavní hvězdou NHL za minulý týden. Švédský brankář, jenž dostal přednost před Danielem Vladařem, zlikvidoval rovněž 30 střel a až do závěrečných minut držel Calgary ve hře o body.

„Hlavně v první třetině nás podržel. Dostali jsme se díky němu do hry, bohužel jsme ale nedokázali vyzrát na skvěle chytajícího brankáře soupeře,“ uvedl trenér Ryan Huska.

Arizona na ledě Philadelphie třikrát vedla a do závěrečné dvacetiminutovky vstupovala s jednobrankovým náskokem. Ve třetí třetině však domácí nasázeli tři branky a vyhráli počtvrté za sebou. Třemi body se o vítězství zasloužil Travis Konecny (1+2).

Travis Konecny with a beautiful finish for his 23rd of the season. 🤩#NHLStats: https://t.co/Jb3VewhH7b pic.twitter.com/guuhpR45o9