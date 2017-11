'Asi je tam dobrá voda.' Deset členů hokejové reprezentace má zkušenosti z Plzně

Česká hokejová reprezentace nastoupí k prvnímu utkání olympijské sezony. V duelu Karjala cupu bude v souboji se Švédskem spoléhat především na hráče, kteří v současnosti nebo dříve působili v týmu aktuálního extraligového lídra, Škodě Plzeň. Örebro/Švédsko 11:11 8. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Útočníci Dominik Kubalík (vlevo) a Milan Gulaš na reprezentačním srazu, oba hrají za Plzeň. | Foto: Michal Doležal | Zdroj: ČTK

„Pro nás Plzeňáky je to jen dobře, když ty kluky známe. Jsou tu nějací kluci, které jsem viděl poprvé, ale je příjemné, když jich člověk hodně zná,“ pochvaluje si pro Radiožurnál plzeňský útočník Dominik Kubalík.

'Anglicky mluví trenér a jeden člověk na stadionu.' Nestrašil se v Nižněkamsku domlouvá přes telefon Číst článek

Plzeň je v posledních měsících sportu zaslíbené město. Fotbalisté vedou s přehledem HET ligu, hokejisté jsou v čele tabulky extraligy a ani v dalších sportech si nemají fanoušci západočeské metropole na co stěžovat.

„Jsou tam kvalitní podmínky pro přípravu, ať už je to fotbal, házená, hokej… Podmínky jsou tam výborně nastavené a teď se to jen odráží do výsledků. Asi je tam dobrá voda nebo nevím, čím to může být,“ usmívá se na své premiérové reprezentační akci obránce Michal Moravčík.

'Načichl plzeňskou náladou a je v pohodě'

V šatně národního týmu se potká nejen se třemi aktuálními spoluhráči, ale i s dalšími pěti hráči, kteří v Plzni působili v minulosti. Mezi nimi i západočeský rodák Jakub Lev, aktuálně útočník Vítkovic.

„Bylo to trošku zvláštní, je tu osm deset lidí, kteří prošli Plzní. Jediný, koho jsem z Plzně neznal, byl Tomáš Mertl. Ale bylo vidět, že načichl plzeňskou náladou a je úplně v pohodě. Určitě to bylo příjemné,“ usmál se Lev.

Včetně trenéra Špačka je v národním celku plzeňských hokejistů, současných či minulých, celkem deset. To by mělo mít blahodárný vliv i na souhru celého týmu.

„Určitě je to výhoda. Známe se, kluci ví, jaký jsem a kde se pohybuju. Já zas vím, jak hrají oni, takže doufám, že z toho něco vytěžíme,“ věří Dominik Kubalík v souhru s klubovými parťáky Mertlem a Gulašem.

Zápas proti Švédsku rozehraje národní tým v 18 hodin. V brance začne Pavel Francouz, další plzeňský odchovanec.