Asistence Hronka Vancouveru nepomohla. Edmonton v NHL srovnal stav série na 3:3

Obránce Filip Hronek asistoval u jediného gólu Vancouveru při prohře 1:5 v Edmontonu a zaznamenal první bod v play off NHL v kariéře. Oilers i díky třem asistencím Connora McDavida srovnali stav série 2. kola play off NHL na 3:3. New York 7:14 19. května 2024

Hronek na svůj první bod v play off čekal až do dvanáctého zápasu. V součtu se základní částí bodoval po 16 duelech a ukončil své nejdelší čekání v sezoně. Český bek v 11. minutě předal puk Nilsi Höglanderovi, ten ho zavezl do útočného pásma, kde si ho vyměnil s krajanem Eliasem Petterssonem a z předbrankovém prostoru srovnal na 1:1.