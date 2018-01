Berdychův trenér: Tomáš je na dobré vlně, z černých myšlenek se vylízal

V jakém je Tomáš Berdych aktuálně rozpoložení?

Po tom, co byl zraněný, jsme měli dlouhou přípravu. Tomáš měl v hlavě i trochu černé myšlenky, ale z toho zranění se vylízal. Hodně pomohl kondiční trenér, hodně času se věnovalo rehabilitaci. Měli jsme dlouhý tréninkový blok a bylo to pro něj perfektní období. Nabral spoustu sil, pracovali jsme na nových věcech. Snažil jsem se mu vysvětlit, že musí i jinak přemýšlet. Už se nemůžeme honit za každým turnajem, má svoje léta, ale má i svoji kvalitu a myslím, že to teď dokazuje.

Berdych hladce postoupil do čtvrtfinále, čeká ho Federer. Djoković vypadl Číst článek

A co říkáte na jeho aktuální hru?

Už před Vánocemi hrál strašně dobře, v tréninku to bylo výborné. V Dauhá jsme sice vypadli v prvním kole, ale bylo to v něm. Bylo vidět, že hraje dobře. Pak jsme přiletěli do Austrálie a v každém tréninku hrál skvěle. Začal se mnohem líp pohybovat, nebál se chodit víc do balonu i na síť. Nebál se hrát agresivní tenis, kterým ostatní přehrává. Už to nebylo jen ťukání odzadu.

Pomohl mu první vyhraný zápas, nabyl sebevědomí, které potřeboval. Za půl roku předtím vyhrál čtyři zápasy, to moc nepomůže. Ale teď je na docela dobré vlně.

V podobné pozici jste ho zažil už na loňském Wimbledonu. Dá se to srovnat?

Je to jiné, protože už je jinak psychicky nastavený. Vidí situaci jinak. Ve Wimbledonu hrál perfektně, super tenis. Ale na trávě je to hodně specifické. Na betonu a na antuce mnohem víc bolí a na to potřebujete být na téhle úrovni zdravý.

Ohledně zdraví Tomáš říkal, že je aktuálně v pořádku.

Tomáš se musí naučit žít s určitou bolestí. Každý hráč, který má nad třicet let, se už nikdy nebude cítit jako 25letý. Ale dá se s tím žít. Pokud není bolest hodně limitující, má pořád co nabídnout.

'Mladí chtějí všechno hned'

Starší generace tenistů nechce ty mladší na špici pustit. V čem jsou rozdílní kromě zkušeností?

Načasovat formu je jednodušší, protože tam rozhodují zkušenosti. Tenista ví, jak na tom momentálně tělo je. Pokud není alibista, umí si spočítat jedna plus jedna a ví, na čem je. Mladí chtějí všechno hned. Sezona je zaprvé hrozně dlouhá a náročná, zadruhé jdou jedna za druhou.

Mladí jsou hrozně nárazoví, hrají fantasticky dva měsíce, ale pak jsou mentálně utahaní. Můžeme to sledovat nejen v tenise, ale i obecně. To je dobou. Jsem zvědavý a nejsem si jistý, jestli znovu nastane doba tak konzistentních hráčů. Teď sice ještě je, ale končí.

U mladých hráčů asi není k vidění to, jak hráli Roger Federer nebo Rafael Nadal, když nastupovali.

Vždycky se říkalo, že tohle je nejsilnější éra, která už nikdy nebude, takže si musím dávat pozor. Ale nevěřím, že jen tak nastane rivalita dvou tří tak extrémně dobrých hráčů. Nedovedu si představit, jak silní by museli být.

Jednoho z nich teď Tomáš zase potká – Rogera Federera.

Bude to složité a těžké jako každý zápas s ním. Ve Wimbledonu s ním hrál asi nejvyrovnanější zápas, Roger byl hodně nervózní, když neproměnil brejk ve třetím setu, měl z Tomáše velký respekt. Ale k Rogerovi se nemá cenu vyjadřovat, jeho výkony mluví samy za sebe.

Samozřejmě má i slabší dny, ale nepamatuji si, že by s Tomášem někdy hrál vyloženě špatně. Ale to vás nesmí srážet. Je tam velký respekt, ale Tomáš ví, do čeho jde a není potřeba být zbytečně dole.