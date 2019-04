V půlce baráže mají náskok Pardubice a Kladno. ‚Klobouk dolů před čtvrtou lajnou,‘ chválí Jágr

„Kdyby nám někdo řekl, že budeme mít v půlce baráže 15 bodů, tak jsme naprosto spokojení. Asi nikdo nečekal, že vyhrajeme osm nebo devět zápasů za sebou. Teď se musíme připravit na pátek a bodovat,“ říká Radiožurnálu asistent pardubického trenéra Richard Král.

Pardubickou sérii výher v baráži ukončilo Kladno, uspěl také Chomutov Číst článek

I když poslední zatím odehraný duel Východočeši nezvládli a podlehli Kladnu 1:4, vedou tabulku baráže s tříbodovým náskokem právě na Rytíře. Důležitější pro udržení soutěže je ale osmibodový odstup před třetím Chomutovem. O záchraně ale zatím rozhodně jasno není.

„Hlavně mě mrzí poslední utkání s Kladnem, kdy zápas z naší strany nebyl dobrý. Ale hážeme to za hlavu a snažíme se zapomenout. 15 bodů je dobrých, ale potřebujeme další, abychom udrželi extraligu,“ burcuje kapitán Dynama Tomáš Rolinek.

Dynamu tentokrát chyběla přímočarost a lehkost, díky které vyhrálo prvních pět zápasů. V tom šestém sice rychle vedlo, jenže po druhé třetině byl najednou stav 1:3.

„Chleba se lámal v půlce zápasu v naší přesilovce. Vykombinovali jsme to do prázdné brány, ale trefili jsme tyčku. Mohlo to být 2:1 a místo toho jsme hned dostali gól na 1:2. Ve třetí třetině už jsme tahali za kratší konec a nedostali jsme se do šancí,“ uznal Richard Král.

Rytíři ve formě

Kladno si po třech vítězstvích v řadě věřilo, že může vyhrát i na ledě tradičního extraligového týmu, navíc před vyprodanými tribunami. Dařilo se hlavně čtvrtému útoku, který zařídil dva góly.

„Je to hrozně namáhavá soutěž. Dlouhá, psychicky i fyzicky náročná a potřebuješ mít všechny čtyři lajny. Naše třetí a čtvrtá daly góly a rozhodly zápas,“ chválil Jaromír Jágr.

„Nám se moc nedařilo, mně určitě ne, ale před čtvrtou lajnou klobouk dolů. Od té doby, co hrají spolu, hrají výborně.“

„Výsledkově je to zatím skvělé. Měli jsme trošku štěstí, to k tomu potřebuješ. V Budějovicích jsme vedli 4:0 a málem jsme je pustili zpátky do hry. Pak jsme v Chomutově prohrávali 0:3 a dokázali to otočit,“ těší útočníka a majitele kladenských Rytířů Jaromíra Jágra.

Další zápasy baráže se hrají v pátek. Kladno jede do Chomutova, Pardubice doma hostí České Budějovice.