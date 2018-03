Baráž o extraligu už zná všechny účastníky. 'Víme, do čeho jdeme,' říká litvínovský kouč Šlégr

„Těžko říct. V některých věcech mají výhodu, v něčem zase nevýhodu,“ nechce kladenský majitel a útočník Jaromír Jágr předpovídat, jak moc jsou ve výhodě týmy z extraligy. Třeba z Litvínova od trenéra Jiřího Šlégra zní o baráži toto.

„Před dvěma lety jsme tam byli, víme, do čeho jdeme, a je to jen o tom se na to připravit. Věříme, že je tým natolik silný, že se v extralize udrží, a to se hráčům samozřejmě pokusíme naordinovat. Hrají to především hráči na ledě a oni si musejí uvědomit, že ta síla tam je. Ale musejí ji předvést na ledě,“ doufá litvínovský kouč Jiří Šlégr.

Šlégr, který ve své kariéře získal Stanley Cup, zlato z mistrovství světa i olympisjkých her, teď bude stát na střídačce i proti jedinému dalšímu Čechovi, který je členem takzvaného Triple gold clubu - Jaromíru Jágrovi.

„Mužstva z extraligy mají zkušenosti a vědí, jakým stylem se extraliga hraje. Myslím, že my budeme mít výhodu v tom, že jsme do posledního zápasu hráli o všechno, což některé týmy z extraligy říct nemůžou, protože musejí ještě dohrávat skupinu o udržení, i když už je rozhodnutá. Věřím, že to nás nějakým způsobem nakopne v prvních zápasech,“ doufá Jágr.

Jágrovo Kladno bude v zápasech proti Karlovým Varům, Litvínovu a Jihlavě spoléhat na mladé a rychlé hráče. Tedy na ty, kteří s baráží nemají zkušenosti, ale kteří se zároveň rádi zeptají spoluhráčů se zkušenostmi z bojů o extraligu. Jednou z mladých kladenských nadějí je devatenáctiletý Adam Kubalík.

„Na těch extraligových týmech je deka. Oni musejí extraligu udržet, my můžeme jedině získat. Myslím, že v tomhle máme výhodu a musíme se na to připravit. Co jsem se bavil s klukama, tak si myslím, že v baráži bude rozhodovat hlava. Určitě máme dost kvalitní tým na to, abychom na to tu hlavu připravili,“ říká Kubalík.

Baráž o hokejovou extraligu začne v úterý 27. března, každý odehraje s každým soupeřem čtyři zápasy - dva doma, dva venku. Extraligu si v příští sezoně zahrají nejlepší dva týmy z tohoto kvarteta.