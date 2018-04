Baráž má za sebou úvodní čtvrtinu. V čele je Jihlava, na chvostu Karlovy Vary, rozdíly jsou však malé

Hokejová baráž o účast v příštím ročníku extraligy má za sebou úvodní čtvrtinu. V čele tabulky je sice jihlavská Dukla, ale po třech odehraných kolech mají všechny týmy na svém kontě minimálně jednu výhru. Kladno 8:00 2. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jihlavský Petr Straka (vlevo) se se spoluhráči raduje ze vstřelené branky proti Kladnu. | Foto: Luboš Pavlíček | Zdroj: ČTK

„Víme, jak je to dlouhé, loni jsme si to vyzkoušeli. Dlouho jsme taky byli na prvním místě, ale nic nebylo rozhodnuté až do konce, takže musíme makat dál,“ uvědomuje si obránce jihlavské Dukly David Kajínek.

Právě tým z Vysočiny působí v úvodu baráže nejlépe. Doma vyhrál oba zápasy při skóre 8:1 a z venku přivezl bod navíc. S jednobodovým odstupem je v tabulce Litvínov, ale odepisovat nelze ani tříbodové Kladno, či dvoubodové Karlovy Vary.

„Samozřejmě je to těžší, než kdybychom měli více bodů, ale my se s tím musíme poprat. To je baráž, musíme hrát pořád naplno a jít si za tím,“ burcuje útočník Karlových Varů Jaromír Kverka.

Energie měla pro úvodní čtvrtinu těžký los, kdy hrála dva ze tří zápasů venku. I proto zůstává tým ze západních Čech v klidu. Nezmatkuje se ale ani v Kladně, a to i přesto, že ze dvou domácích zápasů vytěžili Rytíři pouze jednu tříbodovou výhru právě nad Karlovými Vary.

„Mně se líbilo i utkání proti Litvínovu, škoda, že jsme to tam nedotáhli do vítězného konce. Nebál bych se říct, že jsme možná s tím Litvínovem hráli lépe, než teď s Karlovými Vary. Na druhou stranu o to více to bylo bojovnější, to je možná asi lepší, než kdybychom tady hráli nějaký super hokej,“ pochvaluje si kladenský obránce Martin Kehar.

Jeho slova by ale rádi používali hráči všech týmů, které v baráži usilují o účast v extralize. Zápasy budou následovat v rychlém sledu a s přibývající únavou budou právě bojovnost rozhodujícím faktorem pro konečně pořadí v tabulce.