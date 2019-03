Klobouk dolů. Je to dědek, ale pořád to má v rukách, chválil Jágra po zápase chomutovský Duda

Hokejisté Chomutova místo přípravy na zápasy o udržení v extralize bojovali se střevními problémy, ale vstup do baráže jim vyšel. Kladno porazili na domácím stadionu 2:0, přestože hodně času na ledě strávily obě hvězdy Středočechů Jaromír Jágr a Tomáš Plekanec. Chomutov 7:55 30. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radek Duda (vlevo) a Jaromír Jágr | Zdroj: ČTK

Pouze jednou v letošní sezóně odehráli oba hvězdní hráči v zápase více minut než v severočeském Chomutově. Jágrova porce byla téměř 22 minut, Plekancova ještě o tři a půl minuty větší.

Jágr se radoval marně, do baráže vstoupili úspěšně chomutovští Piráti Číst článek

„Byli jsme hodně na přesilovkách… to je možná jedna z věcí, kterou bychom měli změnit – zkrátit trochu čas na střídání jako tým, držet tempo a jet do konce. To bychom mohli dělat asi líp,“ řekl po zápase Radiožurnálu Tomáš Plekanec.

„Já jsem zvyklý, mně to nevadí, ale spíš to bylo o přesilovkách, že jsme tam byli dvě minuty a nic jsme nevytvořili… to pak ten ice time nabíhá víc,“ vysvětloval Plekanec vysoké herní vytížení. Na chomutovskou branku vyslal pět střel, Jágr dokonce osm.

„Klobouk dolů, je to dědek, ale pořád to má v rukách. Mě osobně Džegr nějak moc nezajímá, Kladno je Kladno a jeden hráč zápas nikdy nevyhraje. Musíme koukat jen na sebe,“ okomentoval Jágrův výkon chomutovský hokejista Radek Duda.

'Nic se neděje'

Slavná „osmašedesátka“ obraně Severočechů zatápěla. Po jednom ze závarů povalil Jágra na led zadák David Štich.

Je to větší zodpovědnost, říká Jágr před baráží o extraligu v pozici hráče i majitele klubu Číst článek

„Myslel jsem, že je o něco těžší, asi něco zhubnul, zas tak těžký – jak se povídá – nebyl.“

Štich dostal Jágra na lopatky. Doslova. A obrazně také Chomutov Kladno.

„Chybělo nám celkově trochu víc chytrosti. Šance jsme měli, ale dobře jim zachytal brankář. Nehráli jsme špatně, ale byly tam malé věci, které jsme předtím v play-off dělali dobře, ale tady ne,“ nabídl důvod kladenský útočník Tomáš Plekanec.

„Nic se neděje, máme za sebou dvě těžká kola play-off, která jsme prošli možná až moc jednoduše a teď jsme jen prohráli jeden zápas,“ uklidňoval svůj tým bývalý útočník Montrealu Canadiens Plekanec. V neděli nastoupí jeho tým doma proti Pardubicím.